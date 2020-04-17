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17 апреля • обновлено в 04:40
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Как в СССР праздновали Пасху: интересные подробности

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В советское время власти запрещали верующим праздновать Пасху. Однако люди, несмотря на жесточайшие гонения на церковь, находили возможность отметить праздник.

OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как менялось отношение Советской власти к Пасхе.

Как в СССР праздновали Пасху: интересные подробности

fresher.ru

Так, в 20-х годах людей пытались отвлекать от религиозного праздника созданием новых традиций. К примеру, в Пасху устраивались коммунистические крестные ходы, молодежные антирелигиозные шествия и концерты, целью которых было отвлечь молодежь и людей среднего возраста от церковных обрядов.

Интересно, что в 1930 году из-за Пасхи выходной перенесли с воскресенья на четверг, чтобы праздник стал рабочим днем. Однако эта практика не прижилась, и тогда людей начали выгонять на субботники и массовые шествия с чучелами священников, которые потом сжигали.

Как в СССР праздновали Пасху: интересные подробности

fresher.ru

С 1942 по 1945 года на территориях, где ввели военное положение, было разрешено совершение пасхальных служб. Более того, 5 мая 1945 года многие предприятия не работали – был объявлен выходной день, а в магазинах организовали продажу пасок.

Отношение к Пасхе стало меняться в 70-е годы. Так, тогда для того, чтобы отвлечь молодежь от церковной службы, в пасхальную ночь устраивались дискотеки, а в кинотеатрах организовывались ночные показы фильмов.

Как в СССР праздновали Пасху: интересные подробности

fresher.ru

"В конце 70-80-х молодежи войти в церковь на Пасху было нельзя – милиция окружала. Чтобы учителя не взяли "на список", ездили на службу в чужие села, где нас никто не знал. А стал постарше – вызывали на ковер и ставили на вид", – цитирует издание Fresher настоятеля Свято-Успенской церкви села Семенивка отца Иоанна.

Как в СССР праздновали Пасху: интересные подробности

fresher.ru

Впрочем, несмотря на все еще жестокую реакцию официальных органов, перед Пасхой в магазинах стал появляться кекс "Весенний", который и по вкусу, и по виду был похож на классический пасхальный кулич.

Кроме того, государственные издательства и региональные типографии в 70-80-х годах начали выпуск пасхальных открыток, которые были официально запрещены с начала 30-х годов.

Как в СССР праздновали Пасху: интересные подробности

ellf.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях

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Автор
Анна Михно
Тема
Пасха
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