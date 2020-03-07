Как в СССР поздравляли с 8 марта: советские открытки, которые вызовут ностальгию

Праздник 8 марта является в Украине весьма спорным – некоторые привыкли его отмечать, так как это еще и государственный выходной, другие не считают Международный женский день – пережитком СССР.

В Советском союзе праздник пользовался большой популярностью, так как в первую очередь был создан в честь женщин-революционерок, боровшихся в том числе за свержение монархии в 1917 году. Позже праздник утратил революционный характер и приобрел светский окрас, а также стал ассоциироваться с весной.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как в СССР поздравляли женщин с их любимым праздником, а также коротко знакомит с историей возникновения даты.

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Согласно истории праздника 8 марта, в 1910 году отмечать Международный женский день предложила Клара Цеткин из Социал-демократической партии Германии, чтобы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях.

Советские открытки с 8 марта

В СССР праздник пришел в 1917 году в революционный период. Февраль 1917 года стал важной вехой в истории даты, поскольку 23 февраля (8 марта по григорианскому календарю) было ознаменовано революционным взрывом, положившим начало Февральской революции.

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Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права голоса женщинам, однако это не остановило революцию. Петроградские большевики воспользовались празднованием Международного женского дня для организации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжелого положения работниц.

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Тогда бастовало более 128 тысяч рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому к Городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия и хлеба.

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В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации. Она предшествовала Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия.

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В СССР также считалось, что праздник был посвящен в основном "мужественным" женщинам, достигшим успехов в "мужских" профессиях.

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С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и официальным выходным. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став днем поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе.

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