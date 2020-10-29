Как украсить помещение на Хэллоуин: 10 самых впечатляющих, но простых идей

В ночь с 31 октября на 1 ноября в большинстве стран мира отмечают один из самых атмосферных праздников в году – Хэллоуин. Для того, чтобы максимально проникнуться его духом и традициями принято одеваться в страшные костюмы и украшать дома, офисы, магазины и другие помещения тематическим декором.

Главным атрибутом Хэллоуина является декорированная тыква-"голова", внутри которой размещена свеча. Она и является главным украшением на Хэллоуин. Также для украшения часто используют вырезки или фигурки в виде летучих мышей, искусственную паутину и прочее. OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые яркие идеи для украшения помещений на Хэллоуин (чтобы посмотреть все фото, доскролльте материал до конца).

Примечательно, что большинство украшений для помещений можно легко изготовить самостоятельно в домашних условиях, используя для этого подручные материалы: ткань, нитки, марлю, пряжу и другое. При желании все элементы праздничного декора можно с легкостью приобрести в специализованых магазинах.

Как украсить комнату на Хэллоуин: фото

Как украсить комнату на Хэллоуин. kvartblog.ru

Как украсить стол на Хэллоуин. kvartblog.ru

Как украсить комнату на Хэллоуин. Pinterest

Как украсить гостиную на Хэллоуин. Pinterest

Популярный аксессуар для дома – "окровавленные свечи". kvartblog.ru

Как украсить дом на Хэллоуин: фото

Как украсить помещение на Хэллоуин. 24 Канал

Как украсить двор на Хэллоуин. Pinterest

Как украсить двор и крыльцо на Хэллоуин. Pinterest

Как украсить офис на Хэллоуин

Как украсить офис на Хэллоуин. antonbeliy.com

Декор для офиса на Хэллоуин. 4party.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, американский художник Стивен Новак из Далласа (штат Техас, США) в преддверии Хеллоуина украсил свой участок возле дома декорациями, похожими на место жестокого убийства нескольких человек. "Окровавленные" манекены, которые напоминают трупы, выглядят настолько реалистично, что соседи Новака неоднократно вызывали полицию с просьбой проверить его двор.