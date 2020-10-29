Как украсить помещение на Хэллоуин: 10 самых впечатляющих, но простых идей

В ночь с 31 октября на 1 ноября в большинстве стран мира отмечают один из самых атмосферных праздников в году – Хэллоуин. Для того, чтобы максимально проникнуться его духом и традициями принято одеваться в страшные костюмы и украшать дома, офисы, магазины и другие помещения тематическим декором.

Главным атрибутом Хэллоуина является декорированная тыква-"голова", внутри которой размещена свеча. Она и является главным украшением на Хэллоуин. Также для украшения часто используют вырезки или фигурки в виде летучих мышей, искусственную паутину и прочее. OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые яркие идеи для украшения помещений на Хэллоуин (чтобы посмотреть все фото, доскролльте материал до конца).

Примечательно, что большинство украшений для помещений можно легко изготовить самостоятельно в домашних условиях, используя для этого подручные материалы: ткань, нитки, марлю, пряжу и другое. При желании все элементы праздничного декора можно с легкостью приобрести в специализованых магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский художник Стивен Новак из Далласа (штат Техас, США) в преддверии Хеллоуина украсил свой участок возле дома декорациями, похожими на место жестокого убийства нескольких человек. "Окровавленные" манекены, которые напоминают трупы, выглядят настолько реалистично, что соседи Новака неоднократно вызывали полицию с просьбой проверить его двор.