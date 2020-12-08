Как украсить квартиру на Новый год 2021: подборка оригинальных идей

В канун Нового года каждая семья пытается создать в своей квартире максимально волшебную, праздничную и уютную атмосферу. Однако украшать помещение стоит с учетом того, что покровителем 2021 года будет Белый Металлический Бык.

Так, новогодний декор должен бытьизготовлен из натуральных материалов: камней, дерева или металла. К тому же, не забывайте и о цвете наступающего года: интерьер может быть в белых, металлических, зеленых и других тонах. OBOZREVATEL рассказывает, как украсить квартиру на Новый год и публикует лучшие идеи.

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Мелочи в прихожей

Прихожая – место встречи гостей. А значит, стоит уделить ей особое внимание при подготовке к празднику. Украсьте ее гирляндой, поставьте на стол в прихожей букет из фруктов или же поднос с тематическими игрушками.

Как украсить квартиру на Новый год 2021 roomble.com

Новогодний интерьер 2021 roomble.com

Украшение окон

Отличным решением для создания праздничного настроения станут разрисованные окна. В магазинах вы сможете купить специальные наклейки и искусственный снег. Также окна можно украсить гирляндами, новогодними игрушками, шишками, самодельными снежинками и елками.

Как украсить окна на Новый год 2021 roomble.com

Как украсить окна на Новый год 2021 stroy-podskazka.ru

Яркие гирлянды

Зажгите гирлянды не только на елке, но и по всей квартире. В таком случае волшебная и сказочная атмосфера вам гарантирована.

Новогодний декор 2021 pinterest.com

Новогодний декор 2021 pinterest.com

Новогодние подушки

Декоративные подушки с тематическими новогодними узорами умело подчеркнут праздничную тематику. Вы можете приобрести их или же изготовить самостоятельно. Разместите подушки в гостиной на диване, а также застелите его вязаным пледом в пастельных оттенках.

Новогодние подушки pinterest.com

Новогодние подушки pinterest.com

Оригинальная елка

Елка – неотъемлемый атрибут новогоднего декора гостиной. Однако если комната слишком мала для установки праздничного дерева, или же ваша душа желает чего-то неординарного – вы можете создать прекрасную альтернативу новогоднему символу. Например, сделать настенную елку.

Для ее создания вы можете использовать:

гирлянду

игрушки

конфеты

мандарины

имбирные пряники

натуральные шишки

Оригинальная елка на Новый год 2021 roomble.com

Оригинальная елка на Новый год 2021 roomble.com

Праздничный стол

Рядом с елкой обычно ставится и праздничный стол. А потому вполне уместно выставить на него:

изящные вазы

шары из стекла

гирлянды и свечи

праздничный венок из ели и шишек

Как украсить стол на Новый год 2021 pinterest.com

Как украсить стол на Новый год 2021 pinterest.com

Как украсить квартиру на Новый год: лучшие идеи

Как украсить квартиру на Новый год 2021 stroy-podskazka.ru

Как украсить квартиру на Новый год 2021 pinterest.com

Как украсить квартиру на Новый год 2021 pinterest.com

Как украсить квартиру на Новый год 2021 pinterest.com

Как украсить квартиру на Новый год 2021 dekor.delfi.ee

Как украсить квартиру на Новый год 2021 dekor.delfi.ee

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