Как украсить квартиру на Новый год 2021: подборка оригинальных идей

В канун Нового года каждая семья пытается создать в своей квартире максимально волшебную, праздничную и уютную атмосферу. Однако украшать помещение стоит с учетом того, что покровителем 2021 года будет Белый Металлический Бык.

Так, новогодний декор должен бытьизготовлен из натуральных материалов: камней, дерева или металла. К тому же, не забывайте и о цвете наступающего года: интерьер может быть в белых, металлических, зеленых и других тонах. OBOZREVATEL рассказывает, как украсить квартиру на Новый год и публикует лучшие идеи.

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Прихожая – место встречи гостей. А значит, стоит уделить ей особое внимание при подготовке к празднику. Украсьте ее гирляндой, поставьте на стол в прихожей букет из фруктов или же поднос с тематическими игрушками.

Отличным решением для создания праздничного настроения станут разрисованные окна. В магазинах вы сможете купить специальные наклейки и искусственный снег. Также окна можно украсить гирляндами, новогодними игрушками, шишками, самодельными снежинками и елками.

Зажгите гирлянды не только на елке, но и по всей квартире. В таком случае волшебная и сказочная атмосфера вам гарантирована.

Декоративные подушки с тематическими новогодними узорами умело подчеркнут праздничную тематику. Вы можете приобрести их или же изготовить самостоятельно. Разместите подушки в гостиной на диване, а также застелите его вязаным пледом в пастельных оттенках.

Елка – неотъемлемый атрибут новогоднего декора гостиной. Однако если комната слишком мала для установки праздничного дерева, или же ваша душа желает чего-то неординарного – вы можете создать прекрасную альтернативу новогоднему символу. Например, сделать настенную елку.

Для ее создания вы можете использовать:

гирлянду

игрушки

конфеты

мандарины

имбирные пряники

натуральные шишки

Рядом с елкой обычно ставится и праздничный стол. А потому вполне уместно выставить на него:

изящные вазы

шары из стекла

гирлянды и свечи

праздничный венок из ели и шишек

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