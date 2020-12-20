Как украсить интерьер к Новому году: лайфхаки от декоратора

Для многих украсить дом, елку и праздничный стол на Новый год – задача не из легких. Однако это – под силу каждому.

Порой, чтобы получить настоящую сказку на праздник, достаточно лишь включить свою фантазию и создать потрясающий декор у себя дома. Но чтобы украшение хорошо вписались в интерьер вашего жилья, не должно быть спонтанных и необдуманных решений – к этому вопросу нужно подойти заранее.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL декоратор интерьера Татьяна Осадчая рассказала, как правильно украсить дом к Новому году и какие цвета будут актуальными, а каких оттенков лучше избегать. Также специалист поделилась своими лайфхаками, как быстро и интересно добавить в свой интерьер новогодней атмосферы.

Как украсить дом на Новый год 2021: актуальные и неактуальные цвета

В этом году в оформлении интерьера наиболее актуальными будут природные краски: коричневый, бежевый, зеленый. Все должно быть максимально естественным, без лишнего контраста. Если же вам нужно добавить больше цвета, тогда выбирайте пряные, теплые оттенки: оранжевый, тёмно-красный, горчичный. Основная задача украшения интерьера – сформировать в доме максимально обволакивающую семейную атмосферу.

Стоит избегать слишком ярких и неестественных цветов: розовый, фиолетовый, голубой. Акцент в этом сезоне делается на натуральность, традиционные понятия о семейном очаге, где нет места броскости. По этому же стоит отказаться от использования украшений в виде дождика и игрушек с блестками. Если хотите дополнительного блеска, оптимально создавать его за счет благородных, традиционных материалов, таких как латунь, золото, а также стеклянных игрушек бутылочного цвета.

Новогодний интерьер. Pinterest

Как украсить елку на Новый год 2021

Для декора елки (как искусственной, так и живой) остановитесь на трех цветах, один из которых основной – 60%, второстепенный – 30%, и 10% оставляем для акцентов и уникальных игрушек.

Присмотритесь к игрушкам из натуральных материалов: фетр, дерево, бумага. Их непосредственность формирует теплую атмосферу. А также хороший вариант для тех, у кого активные домашние животные.

Если же вы решили украшать елку в один цвет, тогда поиграйте с формой и размером игрушек. Однако не стоит слишком увлекаться, поскольку современные тенденции предполагают их минимальное количество. Лучше дополните елку другими природными элементами: шишки, ветки, хлопок, ветки с ягодами, сухоцветы. Таким образом мы акцентируем внимание на самой природе, почитая ее.

Не стоит забывать о визуальном объеме. Надо вешать игрушки равномерно, что внутри, что снаружи.

Нужно учитывать концепцию день/ночь. Для этого важно использовать как световые, так и обычные гирлянды. Рядом со световыми можно повесить прозрачные игрушки, тогда они будут создавать дополнительную игру со светом.

Если у вас искусственная ель – выпрямляйте каждую ветку и немного опускайте вниз. Так она будет выглядеть максимально естественно.

Лайфхак от декоратора: замаскировать основание елки можно пледом, или поставить в большую плетенную корзину.

Елка на Новый год. Pinterest

Тренды в узорах для интерьера на Новый год 2021

"Шотландская" клетка – дань традициям и приятным воспоминаниям.

Растительный орнамент – отсылка к природе.

Эти паттерны можно использовать в салфетках/скатерти при оформлении стола, а также в текстиле домашнего декора: подушки, пледы.

Игрушки на елку. Pinterest

Как украсить дом на Новый год 2021

Не стоит ограничиваться банальными гирляндами из лампочек, бумажными снежинками, елочными шариками, развешанными по квартире, новогодними наклейками на окошках и искусственным снегом. Декоратор Татьяна Осадчая рекомендует обратить внимание на такие атрибуты в украшении интерьера на Новый год:

венки и гирлянды из вечнозеленых растений и их микс (без яркого декора);

свечи и гирлянды теплого света;

бумажные звезды и гирлянды;

Венок или гирлянду (зеленую, бумажную, световую) можно добавить:

на зеркало;

на дверь;

как обрамление проема (окна);

на подоконник;

в виде дорожки на праздничный стол;

также можно использовать венок на горизонтальной поверхности как поднос. И составлять композиции внутри него.

Лайфхак от декоратора: стеклянные елочные игрушки можно хранить в упаковке от яиц.

Кроме того, специалист рекомендует обратить внимание на прихожую, поскольку именно в том месте мы впервые видим интерьер, когда заходим в дом, и в последний раз, когда выходим. Поэтому принципиально важно начинать создавать ощущение праздника именно там.

Украшения на Новый год. Pinterest

Как украсить праздничный стол на Новый год

Новогоднее настроение будет зависеть не только от украшений и праздничного ужина, но и от нарядной сервировки стола. Чтобы создать настоящую атмосферу сказки, Татьяна Осадчая рекомендует сформировать на столе дорожку вдоль центра: она может быть, как текстильная, так и придумана с помощью композиций из вечнозеленых растений (хвоя, розмарин, эвкалипт, шишки). Также интересно будут выглядеть на столе в центре сезонные фрукты/ягоды: яблоки, гранаты.

Чтобы создать уютную новогоднюю атмосферу, стоит добавить свечи или электрическую гирлянду. Рекомендую использовать свечи невысокие, чтобы не мешали общению и не ограничивали доступ к блюдам (подойдут свечи-таблетки).

Прежде чем приступать к трапезе в новогодний вечер, не стоит забывать о комплименте для гостей. Можете положить на тарелку небольшие "подарочки". Таким способом мы даем понять, что гость желанный, а это очень приятное чувство. Это может быть открытка/карточка, саше для приготовления глинтвейна, хлопушка, или печенье с новогодними предсказаниями.

Нарядная сервировка стола на Новый год. Pinterest

Как украсить стол на Новый год: совет от декоратора. личный проект Татьяны Осадчей

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