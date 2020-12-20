Как украсить интерьер к Новому году: лайфхаки от декоратора

Для многих украсить дом, елку и праздничный стол на Новый год – задача не из легких. Однако это – под силу каждому.

Порой, чтобы получить настоящую сказку на праздник, достаточно лишь включить свою фантазию и создать потрясающий декор у себя дома. Но чтобы украшение хорошо вписались в интерьер вашего жилья, не должно быть спонтанных и необдуманных решений – к этому вопросу нужно подойти заранее.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL декоратор интерьера Татьяна Осадчая рассказала, как правильно украсить дом к Новому году и какие цвета будут актуальными, а каких оттенков лучше избегать. Также специалист поделилась своими лайфхаками, как быстро и интересно добавить в свой интерьер новогодней атмосферы.

Как украсить дом на Новый год 2021: актуальные и неактуальные цвета

В этом году в оформлении интерьера наиболее актуальными будут природные краски: коричневый, бежевый, зеленый. Все должно быть максимально естественным, без лишнего контраста. Если же вам нужно добавить больше цвета, тогда выбирайте пряные, теплые оттенки: оранжевый, тёмно-красный, горчичный. Основная задача украшения интерьера – сформировать в доме максимально обволакивающую семейную атмосферу.

Стоит избегать слишком ярких и неестественных цветов: розовый, фиолетовый, голубой. Акцент в этом сезоне делается на натуральность, традиционные понятия о семейном очаге, где нет места броскости. По этому же стоит отказаться от использования украшений в виде дождика и игрушек с блестками. Если хотите дополнительного блеска, оптимально создавать его за счет благородных, традиционных материалов, таких как латунь, золото, а также стеклянных игрушек бутылочного цвета.

Как украсить елку на Новый год 2021

Для декора елки (как искусственной, так и живой) остановитесь на трех цветах, один из которых основной – 60%, второстепенный – 30%, и 10% оставляем для акцентов и уникальных игрушек.

Присмотритесь к игрушкам из натуральных материалов: фетр, дерево, бумага. Их непосредственность формирует теплую атмосферу. А также хороший вариант для тех, у кого активные домашние животные.

Если же вы решили украшать елку в один цвет, тогда поиграйте с формой и размером игрушек. Однако не стоит слишком увлекаться, поскольку современные тенденции предполагают их минимальное количество. Лучше дополните елку другими природными элементами: шишки, ветки, хлопок, ветки с ягодами, сухоцветы. Таким образом мы акцентируем внимание на самой природе, почитая ее.

Не стоит забывать о визуальном объеме. Надо вешать игрушки равномерно, что внутри, что снаружи.

Нужно учитывать концепцию день/ночь. Для этого важно использовать как световые, так и обычные гирлянды. Рядом со световыми можно повесить прозрачные игрушки, тогда они будут создавать дополнительную игру со светом.

Если у вас искусственная ель – выпрямляйте каждую ветку и немного опускайте вниз. Так она будет выглядеть максимально естественно.

Лайфхак от декоратора: замаскировать основание елки можно пледом, или поставить в большую плетенную корзину.

Тренды в узорах для интерьера на Новый год 2021

"Шотландская" клетка – дань традициям и приятным воспоминаниям.

Растительный орнамент – отсылка к природе.

Эти паттерны можно использовать в салфетках/скатерти при оформлении стола, а также в текстиле домашнего декора: подушки, пледы.

Как украсить дом на Новый год 2021

Не стоит ограничиваться банальными гирляндами из лампочек, бумажными снежинками, елочными шариками, развешанными по квартире, новогодними наклейками на окошках и искусственным снегом. Декоратор Татьяна Осадчая рекомендует обратить внимание на такие атрибуты в украшении интерьера на Новый год:

венки и гирлянды из вечнозеленых растений и их микс (без яркого декора);

свечи и гирлянды теплого света;

бумажные звезды и гирлянды;

Венок или гирлянду (зеленую, бумажную, световую) можно добавить:

на зеркало;

на дверь;

как обрамление проема (окна);

на подоконник;

в виде дорожки на праздничный стол;

также можно использовать венок на горизонтальной поверхности как поднос. И составлять композиции внутри него.

Лайфхак от декоратора: стеклянные елочные игрушки можно хранить в упаковке от яиц.

Кроме того, специалист рекомендует обратить внимание на прихожую, поскольку именно в том месте мы впервые видим интерьер, когда заходим в дом, и в последний раз, когда выходим. Поэтому принципиально важно начинать создавать ощущение праздника именно там.

Как украсить праздничный стол на Новый год

Новогоднее настроение будет зависеть не только от украшений и праздничного ужина, но и от нарядной сервировки стола. Чтобы создать настоящую атмосферу сказки, Татьяна Осадчая рекомендует сформировать на столе дорожку вдоль центра: она может быть, как текстильная, так и придумана с помощью композиций из вечнозеленых растений (хвоя, розмарин, эвкалипт, шишки). Также интересно будут выглядеть на столе в центре сезонные фрукты/ягоды: яблоки, гранаты.

Чтобы создать уютную новогоднюю атмосферу, стоит добавить свечи или электрическую гирлянду. Рекомендую использовать свечи невысокие, чтобы не мешали общению и не ограничивали доступ к блюдам (подойдут свечи-таблетки).

Прежде чем приступать к трапезе в новогодний вечер, не стоит забывать о комплименте для гостей. Можете положить на тарелку небольшие "подарочки". Таким способом мы даем понять, что гость желанный, а это очень приятное чувство. Это может быть открытка/карточка, саше для приготовления глинтвейна, хлопушка, или печенье с новогодними предсказаниями.

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