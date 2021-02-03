Как украсить дом ко Дню святого Валентина: 7 романтичных идей

День святого Валентина, или День влюбленных, – это хороший повод показать близкому человеку, как сильно вы его любите.

Особенно ценным к 14 февраля будет подарок, сделанный своими руками. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал семь интересных идей для романтичного декора и праздничных украшений.

Сердце ко Дню святого Валентина

Большое и нарядное сердце может послужить прекрасным настенным декором. Его можно сделать из помпонов или картона и гофрированной бумаги. Для этого сначала необходимо вырезать сердце из трафарета, а затем приклеить к нему столько помпонов или свернутых из гофрированной бумаги розочек, сколько поместится на его поверхности.

Для изготовления бумажных помпонов понадобится папиросная бумага и тонкая проволока homester.com.ua

Сердце из бумажных помпонов homester.com.ua

Сердце из картона и гофрированной бумаги tastemenu

Гирлянда из романтических воспоминаний

Распечатайте ваши любимые совместные фото, прикрепите их к длинной ленте декоративной прищепкой (или приклейте клеем) и украсьте красными сердечками.

Гирлянда из романтических воспоминаний wonderfullady.ru

Светящаяся надпись Love

Чтобы сделать такую романтичную надпись, нужно по шаблону вырезать буквы из холста, закрасить их, закрепить на полотне и прорезать дырочки на расстоянии не большем, чем расстояние между огоньками на гирлянде. Затем в каждое отверстие вставляют по лампочке, приклеивая несколько из них с внутренней стороны для большей надежности.

Светящаяся надпись Love ко Дню Валентина homester.com.ua

Светящаяся надпись из букв Love Sheknows

Гирлянда из сердечек

Сделать такую гирлянду нетрудно: полосочки цветной бумаги следует сложить вдвое и согнуть посередине, а свободные концы – склеить или скрепить степлером. Затем сквозь первое сердечко нужно продеть еще пару полосок и повторить те же действия – и так до тех пор, пока гирлянда не станет необходимой длины.

Гирлянда из сердечек к 14 февраля svoimi-rukami-club.ru

Вязанный чехол для кружки

Такой теплый подарок будет приятным подарок для того, кто любит горячие напитки. Вяжется чехол для кружки крючком или спицами из любых ниток нужного цвета.

Вязанный чехол для кружки ко Дню Валентина luckclub.ru

Вязанный чехол для кружки stranahandmade.net

Вязанный чехол для кружки с сердечком housesdesign.ru

Сердечки из теста или глины

Оригинальную валентинку можно сделать из соленого теста или полимерной глины. В первом случае необходимо смешать муку и соль в пропорции 1:1 и добавить воды, чтобы тесто получилось эластичным. При помощи формочки следует вырезать сердца и выдавить на них нужный рисунок. Когда тесто высохнет, сердечки можно разукрасить.

Оригинальную валентинку можно сделать из соленого теста или полимерной глины housesdesign.ru

Любовь с ароматом кофе

Обычная свечка ко Дню влюбленных в традиционной красной гамме может выглядеть банально. Такой подарок можно разнообразить, добавив к нему подсвечник с приятным ароматом кофе. Возьмите подходящую по размеру и форме стеклянную емкость, наполните ее кофейными зернами и поместите внутрь плоскую свечку.

Подсвечник с ароматом кофе ко Дню Валентина desktopbackground.org

Фотозона на День святого Валентина

Фотозону – празднично оформленное место, где можно сделать яркие и красивые снимки – также можно сделать своими руками. Для этого могут пригодиться цветная бумага, клей, ватман, краски, остатки обоев, тканей, картон и т.д.

Фотозона ко Дню Валентина podelki.pro

Фотозона ко Дню святого Валентина Satu.kz

Фотозона ко Дню влюбленных Pixabay

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить девушке и парню на День святого Валентина, а также публиковал подборку необычных идей для подарка на 14 февраля.