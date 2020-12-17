Как стильно украсить окна и двери к Новому году 2021: лучшие идеи с фото

Добавить праздничного уюта в помещениях без больших затрат помогут незатейливые новогодние композиции с шарами и наклейки на окна.

Новый год считается самым главным семейным праздником, а в этом году ночь на 1 января – самая долгожданная, ведь, как многие надеются, она должна все изменить к лучшему и оставить этот трудный год в прошлом. Однако, существуют свои нюансы украшения дома, на которые стоит обратить внимание. OBOZREVATEL узнал, какой декор лучше использовать для украшения окон и дверей к Новому году 2021.

Новогодний декор окон

Это занятие придется по душе всем домочадцам. Ведь можно не только вырезать вместе снежинки, но и рисовать на стекле новогодние пейзажи зубной пастой и красками. Также можно вырезать из бумаги различные трафареты в виде оленей, саней, сосен и всего, на что хватит фантазии.

Украшение окон снежинками . teenage.by

Украшаем окна с помощью трафаретов. dekormyhome.ru

Такие украшения крепятся к стеклу с помощью мыла и с легкостью убираются после окончания праздников.

Интересной идеей будет украсить окна готовыми наклейками или же нарисовать что-то на новогоднюю тематику с помощью специального баллончика с искусственным снегом.

Украшение окон искусственным снегом. wedart.com.ua

Идея рисунка на окнах. wedart.com.ua

Важно придерживаться единого стиля оформления комнат. Если елка наряжена в эко-стиле, то и для украшения окон лучше подойдут натуральные материалы и декор, сделанный своими руками. Например, венки из еловых веток, шишки на ленточках и свечи.

Идеи украшения окон к Новому году 2021. koffkindom.ru

Вместо того, чтобы вешать над окном дождик, украсьте его светодиодной гирляндой. Такое решение подарит настроение не только жильцам квартиры, но и соседям.

Новогодний декор дверей

Для украшения двери традиционно используются новогодние венки. На Новый год 2021 решительно стоит отказаться от искусственной мишуры и заменить ее живыми веточками или купить в магазине уже готовый, который прослужит вам много лет. Стилистика и цветовая гамма венка может быть разной, однако акцентные цвета на венке лучше подбирать под цвет игрушек на елке.

Идея венка для украшения стены pexels.com

Идея новогоднего венка для двери pexels.com

Новогодний венок 2021 pexels.com

Новогодний венок на дверях pexels.com

Праздничный венок для входной двери pexels.com

Если хотите сделать такой венок самостоятельно, то выбирайте для украшения шишки, мандарины, ветки, колечки сухофруктов из цитрусовых, палочки корицы, новогодние шары и хвою.

Новогодний венок своими руками pexels.com

Украшение стеллажей и полок

На полках можно положить также несколько еловых веток, поставить большие свечи, конфеты в виде посоха Санты и хаотично разложить елочные шары. Простым вариантом будет приобрести готовые новогодние фигурки и сувениры.

Как украсить зеркало и полки к Новому году 2021 pexels.com

Новогоднее украшение стеллажей и полок pexels.com

Если есть камин, то на него стоит повесить большие красные носочки и положить туда маленькие сладкие презенты. Такое украшение погрузит вас в атмосферу американских фильмов про Рождество.

Как украсить камин к Новому году 2021 pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, самым стильным новогодним декором 2021 года стали свечи, неукрашенная елка и винтаж. Новый стиль в украшении елки и комнат появился благодаря моде на рациональное потребление и экологичность.