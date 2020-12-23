Как создать новогоднее настроение: топ-10 советов от Каменских

София Ковнир
София Ковнир
Праздники
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Как создать новогоднее настроение: топ-10 советов от Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в преддверии Нового 2021 года дала несколько советов тем, у кого нет праздничного настроения. Так, артистка составила целый чек-лист для того, чтобы прочувствовать всю сказочную атмосферу.

По словам знаменитости, одно из главных правил – не забыть поздравить и удивить своих близких. Об этом Каменских написала на своей странице в Instagram.

Удивите подарком тех, кто не ждет его от вас

  • Это может быть что-то символическое. И подарить можно уже сейчас. Эмоции, которые вы получите в ответ – непередаваемые!

Порадуйте себя

  • Подарите себе то, о чем давно мечтали. Это обязательный пункт

Сделайте доброе дело

  • Например, помогите нуждающимся или примите участие в благотворительной акции

Новый год 2021
Составьте новогодний плейлист

  • Слушайте его постоянно и заряд бодрости и крутое настроение вам обеспечены

Украсьте дом и устройте ужин при свечах под музыку или просмотр фильма

  • Проведите таким образом старый год и почувствуйте приближение нового

Напишите список из 10 или больше достижений этого года и то, за что вы ему благодарны

  • Так, вы сможете понять, что год был хороший, несмотря ни на что

Как создать праздничное настроение в преддверии Нового года
Напишите 10 крутых целей на 2021 год

  • Распишите подробно каждую из них – как именно вы будете реализовывать задуманное

Сделайте генеральную уборку

  • Дома, гардероба, телефона, соцсетей, привычек, страхов. Уберите все лишнее и возьмите в новый год только нужное

Отдайте ненужные вещи на благотворительность

  • Например, одежду, которую вы решили убрать из гардероба, можно отдать на благотворительность или переработку. Не поленитесь это сделать

Не бойтесь верить в лучшее

  • Как в детстве – поверьте в чудо. И начните замечать его вокруг

Как создать новогоднее настроение

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи рекомендуют дарить к празднику полезные и практичные подарки. Также стоит взять во внимание бюджет, которым располагает человек.

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