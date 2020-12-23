Как создать новогоднее настроение: топ-10 советов от Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в преддверии Нового 2021 года дала несколько советов тем, у кого нет праздничного настроения. Так, артистка составила целый чек-лист для того, чтобы прочувствовать всю сказочную атмосферу.

По словам знаменитости, одно из главных правил – не забыть поздравить и удивить своих близких. Об этом Каменских написала на своей странице в Instagram.

Это может быть что-то символическое. И подарить можно уже сейчас. Эмоции, которые вы получите в ответ – непередаваемые!

Подарите себе то, о чем давно мечтали. Это обязательный пункт

Например, помогите нуждающимся или примите участие в благотворительной акции

Слушайте его постоянно и заряд бодрости и крутое настроение вам обеспечены

Проведите таким образом старый год и почувствуйте приближение нового

Так, вы сможете понять, что год был хороший, несмотря ни на что

Распишите подробно каждую из них – как именно вы будете реализовывать задуманное

Дома, гардероба, телефона, соцсетей, привычек, страхов. Уберите все лишнее и возьмите в новый год только нужное

Например, одежду, которую вы решили убрать из гардероба, можно отдать на благотворительность или переработку. Не поленитесь это сделать

Как в детстве – поверьте в чудо. И начните замечать его вокруг

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи рекомендуют дарить к празднику полезные и практичные подарки. Также стоит взять во внимание бюджет, которым располагает человек.