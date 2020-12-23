Как создать новогоднее настроение: топ-10 советов от Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в преддверии Нового 2021 года дала несколько советов тем, у кого нет праздничного настроения. Так, артистка составила целый чек-лист для того, чтобы прочувствовать всю сказочную атмосферу.
По словам знаменитости, одно из главных правил – не забыть поздравить и удивить своих близких. Об этом Каменских написала на своей странице в Instagram.Удивите подарком тех, кто не ждет его от вас
Это может быть что-то символическое. И подарить можно уже сейчас. Эмоции, которые вы получите в ответ – непередаваемые!
Подарите себе то, о чем давно мечтали. Это обязательный пункт
Например, помогите нуждающимся или примите участие в благотворительной акции
Слушайте его постоянно и заряд бодрости и крутое настроение вам обеспечены
Проведите таким образом старый год и почувствуйте приближение нового
Так, вы сможете понять, что год был хороший, несмотря ни на что
Распишите подробно каждую из них – как именно вы будете реализовывать задуманное
Дома, гардероба, телефона, соцсетей, привычек, страхов. Уберите все лишнее и возьмите в новый год только нужное
Например, одежду, которую вы решили убрать из гардероба, можно отдать на благотворительность или переработку. Не поленитесь это сделать
Как в детстве – поверьте в чудо. И начните замечать его вокруг
Как сообщал OBOZREVATEL, психологи рекомендуют дарить к празднику полезные и практичные подарки. Также стоит взять во внимание бюджет, которым располагает человек.