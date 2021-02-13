Как провести 14 февраля, если ты сильный и независимый: идеи и советы психолога

14 февраля – самый романтичный праздник, но далеко не для всех он является радостным поводом выразить чувства. Одиноким сердцам этот день может показаться не таким уже и радужным. Но ведь не отменять же праздник только из-за того, что у вас в данный момент нет пары. Провести интересно 14 февраля можно и в одиночестве, главное – знать, как это сделать правильно.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL психолог Алла Рожкова рассказала, как провести День всех влюбленных с пользой, если вы сейчас одиноки. Также эксперт дала совет, как найти идеального партнера.

1. Организуйте мини-тур

Чтобы провести с пользой 14 февраля и не впасть в депрессию из-за того, что у вас нет пары, рекомендуем поехать в однодневный тур. Необязательно это должен быть курорт за границей, можно отправиться в путешествие в своем городе – к примеру, посетить центр, походить по улочкам, – или выехать за его пределы.

2. Проведите технику прощания

Если вы недавно разорвали отношения со своим партнером, психолог Алла Рожкова рекомендует в День всех влюбленных применить интересную практику, которая поможет пережить этот момент.

"Если любовь потеряна или есть незавершенные отношения, предлагаю сделать технику прощания. Для начала представьте образ человека, с которым вы расстались. Далее нужно проговорить или написать на листке бумаги, обращаясь к нему, что хорошего у вас с ним было. Следующее – вы должны проговорить, что у вас с этим человеком было плохого и то, что осталось недосказанным. После этого представьте, как партнер, с которым вы расстались, уходит из вашей жизни. В конце практики следует подумать, как дальше будете жить и какие отношения вам следует строить в будущем", – поведала специалист.

3. Побалуйте себя в СПА-салоне

В День всех влюбленных не стоит закрываться в комнате и сидеть плакать в подушку. Попробуйте это время провести с пользой – к примеру, отправьтесь в СПА-салон. Расслабляющий массаж, уход за лицом, маникюр/педикюр и другие процедуры точно перезагрузят ваши мысли. А чтобы этот день стал еще веселее, позовите своих подруг или коллег по работе, которые также ищут компанию.

4. Проведите время с семьей

По мнению психолога Аллы Рожковой, признаться, в любви и отправить валентинку на 14 февраля можно не только партнеру, но и тем людям, которые для вас значимы и важны. Это могут быть родители, близкие, друзья, дети. Словом, день можно провести в кругу самых любимых – семьи. Порадуйте их своим визитом и не забудьте сказать в ответ, как сильно их любите.

5. Устройте вечеринку с друзьями

14 февраля – время вспомнить свою дальнюю приятельницу или закадычного друга, которые также скучают в этот день, поскольку тоже одиноки. Отправьтесь вместе на шоппинг, устройте чайную церемонию или вовсе организуйте вечеринку – вы спасете от скуки не только себя, но и вашего "друга по несчастью".

6. Проведите время наедине с собой

По словам психолога Рожковой, не стоит впадать в депрессию лишь из-за того, что в праздник всех влюбленных вы одиноки. Этот день можно провести наедине, составив список и проанализировав то, что вы в себе любите.

"Рекомендую посмотреть в сторону себя, поскольку вы – самый важный и значимый человек в этом мире. Можно сесть и выписать то, за что вы благодарны и за что любите себя. Попробуйте запланировать что-то, что порадует: просмотр любимого фильма, встреча с друзьями, побыть наедине с собой. Наполните этот день любовью к себе от момента пробуждения до момента засыпания", – утверждает эксперт.

7. Побалуйте себя

Этот день необязательно посвящать второй половинке, побудьте чуть-чуть эгоистом и проведите 14 февраля, делая подарки только себе. Отправьтесь на шоппинг и купите себе вещь, которую давно хотели. Позвольте себе полакомиться "неполезными" вкусностями, закажите красивый букет любимых цветов – такие приемы точно не заставят вас грустить.

8. Проанализируйте, какого партнера вы ищите

Психолог также рекомендует на 14 февраля людям, которые остались без пары, подумать, какие отношения они хотят построить в будущем и чего от них ожидают.

"Попробуйте сделать анализ и выписать, что для вас означают "хорошие отношения" – это поможет вам в поиске нового партнера. Возьмите лист бумаги, ручку и начните вспоминать:

Выпишите то, что в вашем детстве нравилось в родителях и в других значимых фигурах. Очень важно, чтобы эти черты были психологического характера. Опишите, как вы воспринимали это в детстве.

Вспомните, что вам не нравилось в детстве в этих людях и выпишите на листке бумаги.

Напишите то, что вы хотели получить в детстве от этих людей, с точки зрения психологии (к примеру, вам в детстве не купили велосипед – это означает "внимание к вашим желаниям").

Выпишите, что в детстве вы чаще всего чувствовали из негативного (касается психологического характера).

Далее нужно вернуться к первому пункту и подставить такую фразу: "я провела свою жизнь в поисках человека со следующим характером". Во втором пункте следует вставить фразу: "когда я с этим человеком, меня беспокоят следующие его черты…". Третья фраза: "я хотела бы, чтобы этот человек мне дал…". И в последнем пункте подставьте: "когда он или она мне этого не дает, я чувствую…"

Такой способ поможет быстро понять, какого партнера вы ищите, чего ожидаете от него и каких отношений в общем вам бы хотелось.

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