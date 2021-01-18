Как правильно купаться на Крещение: основные советы

Ежегодно 19 января христиане восточного обряда в Украине отмечают праздник Крещения Господня или Крещение. Главной его традицией является купание в проруби – "иордани" – в естественном водоеме. Считается, что оно "смывает" грехи с человека и дарит ему очищение.

Этот обычай впервые возник в начале 19 века и стал довольно распространенным в 80-х годах 20-го века. Люди верят, что такой обряд способствует также закалке и оздоровлению, а вода в этот день обладает целительной силой и дарит здоровье на весь год.

Накануне праздника OBOZREVATEL решил напомнить правила купания в проруби, которые уберегут от заболевания после купания.

Стоит отметить, что к крещенскому купанию нужно готовиться заранее, а новичкам – желательно с лета, чтобы организм успел привыкнуть к холодной воде. Тем, кто все же решится окунуться в прорубь следует учесть такие рекомедации:

За две недели до купания подготовить организм к холоду: обтираться полотенцем, смоченным в холодной воде, делать контрастный душ, выходить на улицу в домашней одежде на короткое время;

Идеальная температура для купания новичков – от -2 до -5 градусов. Помните также, что -10 – это уже опасный порог для человека, который впервые погружается в прорубь.

Погружаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях – (вырубаются обычно в виде креста) – у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей.

Поесть нужно за час до ныряния и вообще в этот день не употреблять алкоголь;

Перед погружением разогрейте тело, сделав пробежку или короткую разминку;

Подходите к ополонке в удобной, нескользкой обуви. Подойдут ботинки, шерстяные носки или специальные резиновые тапочки.

Женщинам для погружения в прорубь лучше одеть закрытую рубашку, а не открытый купальник.

Погружаясь в прорубь, необходимо думать о Боге Львов

Как правильно купаться в проруби:

Необходимо постепенно спуститься в воду (категорически запрещено прыгать вниз голой и погружаться в воду, так как это может привести к шоку от холода). После этого верующие трижды окунаются (безопаснее – по шею), крестятся и произносят: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!"

Купаться надо, думая о Боге;

Перед выполнением этого обряда необходимо посетить храм;

Не стоит купаться на Крещение в одиночестве;

Новичку можно пробыть в воде не более 10 секунд. Опытные ныряльщики могут остаться в воде не более, чем на 30 секунд;

Выйдя из воды, немного пробегитесь, насухо вытритесь и сразу же одевайтесь;

После завершения процедуры выпейте горячий чай.

Запрещается купаться в проруби при наличии заболеваний:

носоглотки, придаточных полостей носа, отитов;

недавно перенесенных заболеваний легких, пневмонии, астмы

все заболевания сердечно-сосудистой системы;

сахарный диабет;

эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит;

мочеполовой системы;

кожно-венерические заболевания.

Нельзя также купаться беременным, так как могут начаться преждевременные схватки, угроза выкидыша, детям до 7 лет и пожилым людям, потому что это наносит большой стресс организму.

Правила купания в проруби ДСНС

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