Как правильно колядовать, посевать и щедровать на Святки-2021 в Украине: основные правила

С 7 по 19 января в Украине отмечаются Рождественские Святки – праздничные дни, которые издавна сопровождаются различными веселыми ритуалами и обрядами. Взрослые и дети идут колядовать, щедровать и посевать.

Накануне этого периода OBOZREVATEL решил напомнить, кто, когда и как должен это делать, согласно народным традициям.

Так, время колядования – это вечер 6-го (после восхода первой звезды) и 7-е января. Это без преувеличения любимое занятие детей. За свои труды они получают сладости и деньги. Взрослые тоже не прочь развлечься и повеселиться на праздники.

Желающие колядовать собирают вертеп – группу из нескольких человек. Это могут быть как девочки, так и мальчики, а также взрослые. В вертепе каждый человек имеет свои обязанности:

Глава колядующих – звездарь , который идет первым и несет звезду.

Следующим по старшинству идет звонарь – он несет большой колокольчик и оповещает людей звоном о том, что идут колядующие.

Третий важный колядующий – мехоноша, который должен помнить, что свои подарки хозяева должны класть сразу в мешок, а не передавать в руки, потому что так правильно по обычаю.

За свои труды колядники получают сладости и деньги Информатор Днепр

Еще одна традиция Святок – щедрование. Песни-благопожелания (щедривки) исполняют обычно в Щедрый вечер 13 января, в канун старого Нового года. Щедривники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, желают семьям счастья, здоровья, процветания, а главное – щедрого урожая. Традиционно щедруют небольшой компанией, поют короткие песни и играют на одном-двух музыкальных инструментах.

Люди накрывают столы, на которых обязательно должна быть щедрая кутья, пироги, блины, вареники и гостинцы для щедрующих.

Также утром 14 января, когда наступает Старый Новый год, принято посевать. По традиции делают это мальчики-посевальники, которые ходят по домам, поют песни и щедро сыплют зерно, чтобы следующий год был урожайным и богатым.

Зерно нужно приготовить заранее – это может быть пшеница, рожь, ячмень или гречка. Посевальщики обязательно надевают теплые рукавицы, а вот голыми руками посевать нельзя. Им принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие колядки на Рождество 2021 на украинском языке, которые понравятся и взрослым, и малышам.

Также наше издание перед праздником Старого Нового года напомнил своим читателям самые лучшие народные щедривки, которые легко сможет запомнить как взрослый, так и ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным социологов, не менее 60% украинцев выступают против празднования Рождества в Украине 25 декабря. Митрополит Епифаний заявил, что это возможно лишь тогда, когда к такому решению "созреют" церковь и верующие.