Как поздравить Юрия с днем ангела: открытки, стихи и смс

9 декабря празднуют Юрьев день или же день Святого Георгия Победоносца.

OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие варианты поздравлений на день Юрия.

Поздравления с Днем Юрия в стихах

Юра наш — надежный друг!

Он поможет в трудный час,

Отвлечет от грустных мыслей

И поддержит словом вас!

Фото: liza.ua

Желаю, Юра, наслажденья,

Чтоб ты отбросил все сомненья,

Ведь именины наступили,

На счастье право подарили,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать,

Ты, Юра, двигайся вперед,

Пускай тебя удача ждет!

Фото: KievNEWS

С неба смотрит ангелок,

Мило улыбаясь.

Он спустился на денек,

Для тебя стараясь.

Ты же, Юра, не позабудь

Подмигнуть удаче.

Навсегда счастливым будь

И никак иначе!

Фото: fresh-cards.ru

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери твои не стучится беда.

Пусть близкие будут надежной стеной –

Все это желаем мы, Юра, родной!

Поздравления с днем Юрия в смс

В день ангела хотим мы Юре пожелать творить добро и слабых защищать!

Фото: pozdravitel.ru

Юра наш всегда в работе — разговорам места нет. Он у общества в почете, дорожит ценой побед.

Фото: fresh-cards.ru

Мы тебе желаем, Юра, быть веселым, а не хмурым. Пусть будет жизнь твоя — полет. Пускай всегда везде везет!

Фото: fresh-cards.ru

"Пусть сильнее грянет буря!" — это говорил не Юра. Пожелаем Юре мы, не встречаться с бурями.

Фото: listivki.olkol.com

Юрий, прими ты от нас поздравленья. Озорно подмигни ты удаче с везеньем. Благ неземных в именины желаем, и не будет плохих поворотов, мы знаем!

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что нельзя делать в День святого Юрия.

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