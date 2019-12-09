Как поздравить Юрия с днем ангела: открытки, стихи и смс

9 декабря празднуют Юрьев день или же день Святого Георгия Победоносца.
OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие варианты поздравлений на день Юрия.
Поздравления с Днем Юрия в стихах
Юра наш — надежный друг!
Он поможет в трудный час,
Отвлечет от грустных мыслей
И поддержит словом вас!
Фото: liza.ua
Желаю, Юра, наслажденья,
Чтоб ты отбросил все сомненья,
Ведь именины наступили,
На счастье право подарили,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать,
Ты, Юра, двигайся вперед,
Пускай тебя удача ждет!
Фото: KievNEWS
С неба смотрит ангелок,
Мило улыбаясь.
Он спустился на денек,
Для тебя стараясь.
Ты же, Юра, не позабудь
Подмигнуть удаче.
Навсегда счастливым будь
И никак иначе!
Фото: fresh-cards.ru
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери твои не стучится беда.
Пусть близкие будут надежной стеной –
Все это желаем мы, Юра, родной!
Поздравления с днем Юрия в смс
В день ангела хотим мы Юре пожелать творить добро и слабых защищать!
Фото: pozdravitel.ru
Юра наш всегда в работе — разговорам места нет. Он у общества в почете, дорожит ценой побед.
Фото: fresh-cards.ru
Мы тебе желаем, Юра, быть веселым, а не хмурым. Пусть будет жизнь твоя — полет. Пускай всегда везде везет!
Фото: fresh-cards.ru
"Пусть сильнее грянет буря!" — это говорил не Юра. Пожелаем Юре мы, не встречаться с бурями.
Фото: listivki.olkol.com
Юрий, прими ты от нас поздравленья. Озорно подмигни ты удаче с везеньем. Благ неземных в именины желаем, и не будет плохих поворотов, мы знаем!
Ранее OBOZREVATEL рассказал, что нельзя делать в День святого Юрия.
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