Как поздравить с Днем матери: топ-5 идей оригинальных подарков

В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечается День матери. Это международный праздник, в который принято поздравлять матерей, дарить им цветы и подарки.

OBOZREVATEL выяснил, что лучше всего подарить на День матери и предлагает своим читателям топ-5 оригинальных идей.

Духи и косметика

День матери 2020: идеи для подарков Pixabay

Любимые духи или качественная косметика станут приятным подарком маме на День матери. В качестве парфюма подойдут свежие весенние ароматы, а из косметики маме можно выбрать подарочный набор хорошего бренда.

Стильные украшения

На День матери отличным подарком будут красивые украшения. Главное – знать, что нравится вашей маме и подобрать серьги, колье или браслет по ее вкусу, и она с удовольствием будет носить ваш подарок.

Что подарить маме на День матери: оригинальные подарки Pinterest

Поход на спектакль

Еще одним приятным сюрпризом, который удивит вашу маму, будет совместный поход на ее любимый спектакль, выставку или в музей.

Новая техника

Подарите маме что-нибудь из техники на День матери – это проверенный способ сделать приятный подарок близкому человеку. Это может быть планшет, смартфон, или, к примеру, соковыжималка или мультиварка.

Вариант подарка на День матери – стильные украшения Pixabay

Подарок для дома

На День матери хорошим подарком маме будет что-нибудь из товаров для дома: поднимающие настроение ароматы (свечи, благовония, бруски дерева пало санто), картина, сувениры, обереги, наборы для хобби (книга рецептов, материалы для вязания, вышивки или плетения).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем суть Дня матери и как он отмечается в Украине.