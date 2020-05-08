Как поздравить с Днем матери: топ-5 идей оригинальных подарков

В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечается День матери. Это международный праздник, в который принято поздравлять матерей, дарить им цветы и подарки.
OBOZREVATEL выяснил, что лучше всего подарить на День матери и предлагает своим читателям топ-5 оригинальных идей.
Духи и косметика
День матери 2020: идеи для подарков
Pixabay
Любимые духи или качественная косметика станут приятным подарком маме на День матери. В качестве парфюма подойдут свежие весенние ароматы, а из косметики маме можно выбрать подарочный набор хорошего бренда.
Стильные украшения
На День матери отличным подарком будут красивые украшения. Главное – знать, что нравится вашей маме и подобрать серьги, колье или браслет по ее вкусу, и она с удовольствием будет носить ваш подарок.
Что подарить маме на День матери: оригинальные подарки
Поход на спектакль
Еще одним приятным сюрпризом, который удивит вашу маму, будет совместный поход на ее любимый спектакль, выставку или в музей.
Новая техника
Подарите маме что-нибудь из техники на День матери – это проверенный способ сделать приятный подарок близкому человеку. Это может быть планшет, смартфон, или, к примеру, соковыжималка или мультиварка.
Вариант подарка на День матери – стильные украшения
Pixabay
Подарок для дома
На День матери хорошим подарком маме будет что-нибудь из товаров для дома: поднимающие настроение ароматы (свечи, благовония, бруски дерева пало санто), картина, сувениры, обереги, наборы для хобби (книга рецептов, материалы для вязания, вышивки или плетения).
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем суть Дня матери и как он отмечается в Украине.
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