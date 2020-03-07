Как поздравить с Днем ангела Елизаветы: трогательные стихи, открытки, видео

Православная церковь 7 марта почитает память святой мученицы Елисаветы Тимохиной, расстрелянной советской властью в 1938 году.
Кроме того, все Елизаветы в этот день отмечают свои именины. Как поздравить Лизу с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.
День ангела Елизаветы
facedobra.com
День ангела Елизаветы: стихи
Елизавета, с днём ангела тебя,
Пускай удача не забывает тебя,
Пусть счастье двери перед тобою открывает,
Пускай успех преград не знает.
Будь любимой и желанной всегда,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Любви тебе огромной и красивой,
Жизни долгой – долгой и счастливой.
***
День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу
fresh-cards.ru
Именины у Елизаветы –
Ты достойна самых лучших слов!
Жизнь одарит пусть теплом и светом,
Станет верной спутницей любовь!
День ангела Елизаветы: красивые открытки
День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу
vitay.com.ua
День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу
listivki.olkol.com
День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу
listivki.ru
День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу
listivki.olkol.com
День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу
otkritkiok.ru
С днем ангела Елизаветы: видео
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