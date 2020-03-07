Как поздравить с Днем ангела Елизаветы: трогательные стихи, открытки, видео

Православная церковь 7 марта почитает память святой мученицы Елисаветы Тимохиной, расстрелянной советской властью в 1938 году.

Кроме того, все Елизаветы в этот день отмечают свои именины. Как поздравить Лизу с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Елизаветы facedobra.com

День ангела Елизаветы: стихи

Елизавета, с днём ангела тебя,

Пускай удача не забывает тебя,

Пусть счастье двери перед тобою открывает,

Пускай успех преград не знает.

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Любви тебе огромной и красивой,

Жизни долгой – долгой и счастливой.

***

День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу fresh-cards.ru

Именины у Елизаветы –

Ты достойна самых лучших слов!

Жизнь одарит пусть теплом и светом,

Станет верной спутницей любовь!

День ангела Елизаветы: красивые открытки

День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу vitay.com.ua

День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу listivki.olkol.com

День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу listivki.ru

День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу listivki.olkol.com

День ангела Елизаветы: как поздравить с праздником Лизу otkritkiok.ru

С днем ангела Елизаветы: видео

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