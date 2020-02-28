Каждый год в мире 8 марта отмечается Международный женский день. В этот день традиционно всех женщин поздравляют с праздником, дарят цветы, подарки, а мужчины стремятся одаривать прекрасный пол своим вниманием.

Однако на самом деле праздник 8 марта возник не как день почитания женщин, а совсем по другой причине. О традициях праздника и истории его появления рассказывает OBOZREVATEL.

8 Марта pixabay.com

Международный женский день: история 8 марта

Как известно, Международный женский день своим появлением обязан "маршу пустых кастрюль", который провели текстильщицы в Нью-Йорке 8 марта 1857 года.

Неравноправие и тяжелые условия работы вынудили женщин требовать повышения заработной платы, лучших условий труда и равноправия. Тогда демонстрацию быстро разогнали, но запомнилась она надолго – событие стали называть Женским днем.

Отмечать Международный женский день предложила Клара Цеткин из Социал-демократической партии Германии. Это произошло на большой женской встрече, которую организовал Социалистический Интернационал в Копенгагене 26-27 августа 1910 года.

Клара Цеткин (слева) и Роза Люксембург. Магдебург, январь 1910 wikipedia.org

Так, более 100 участников из 17 стран решили ежегодно в марте отмечать Международный женский день – день солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права. При этом точной даты празднования на конференции определено не было.

Впервые Международный женский день праздновался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании, Голландии, Швейцарии – поскольку именно в этот день в 1848 году под угрозой вооруженного восстания король Пруссии пообещал провести реформы, включающие введение избирательного права для женщин.

Немецкий плакат "Женский день", посвященный 8 марта 1914 года wikipedia.org

Постер марша в день женщин, 1975, Лондон wikipedia.org

А уже в 1912 году женский день отмечали 12 мая. В 1913 году в Германии его праздновали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии – 9 марта, а во Франции – 2 марта.

Стихийно отмечать 8 Марта начали лишь с 1914 года. С тех пор он закреплен за этой датой.

Традиции 8 Марта

8 марта принято отмечать семьей или в кругу друзей. В этот день традиционно всех женщин поздравляют с праздником, дарят цветы, подарки.

8 марта pixabay.com

Мужчины 8 марта стремятся оказать внимание важным женщинам в их жизни: маме, бабушке, любимой, сестре.

В этот день принято также устраивать веселые застолья, провозглашать комплименты и тосты.

Кроме того, часто именно 8 марта женщины получают предложения руки и сердца от своих избранников.

8 марта pixabay.com

Как известно, Международный женский день является национальным праздником и выходным днем во многих странах. В Китае предусмотрен укороченный рабочий день только для женщин. А в Германии 8 марта с 2019 года является региональным праздником и выходным днем в Берлине.

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