Как отпраздновать Новый год дома: 5 интересных идей

Новый, 2021 год многие будут отмечать дома из-за пандемии коронавируса.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал пять интересных идей организации веселого семейного праздника.

Конкурсы

После традиционного новогоднего застолья можно устроить веселые конкурсы для всей семьи. Например, записать на видео все пожелания и посты, устроить детский квест с поиском подарков или творческий вечер представлений и стихотворений.

Новый, 2021 год многие будут отмечать дома из-за пандемии Pexels

Игры

Устройте викторину или, например, игру в крокодила, суть которой – в том, чтобы с помощью мимики и жестов изобразить загаданное слово. Если в семье есть дети, подберите развлечение, интересное и им: это могут быть подвижные игры типа пряток, костюмированный вечер в стиле любимого мультфильма и т.д.

Тематическая вечеринка

Еще одним интересным способом встретить Новый год будет тематическая вечеринка в традициях другой страны. Приготовьте французские, итальянские, испанские блюда или, например, устройте китайскую чайную церемонию.

Если в семье есть дети, подберите развлечение, интересное и им Pexels

Домашний кинотеатр

Проведите новогодний вечер всей семьей за просмотром любимых фильмов или праздничных передач. О списке любимых кинолент желательно позаботиться заранее.

Дегустация

Назначьте сомелье и поиграйте в ресторан с дегустацией вина, пива, сыра, кофе или шоколада. В "безалкогольной" игре могут участвовать и дети.

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