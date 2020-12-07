Как отпраздновать Новый год дома: 5 интересных идей

Новый, 2021 год многие будут отмечать дома из-за пандемии коронавируса.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал пять интересных идей организации веселого семейного праздника.

После традиционного новогоднего застолья можно устроить веселые конкурсы для всей семьи. Например, записать на видео все пожелания и посты, устроить детский квест с поиском подарков или творческий вечер представлений и стихотворений.

Устройте викторину или, например, игру в крокодила, суть которой – в том, чтобы с помощью мимики и жестов изобразить загаданное слово. Если в семье есть дети, подберите развлечение, интересное и им: это могут быть подвижные игры типа пряток, костюмированный вечер в стиле любимого мультфильма и т.д.

Еще одним интересным способом встретить Новый год будет тематическая вечеринка в традициях другой страны. Приготовьте французские, итальянские, испанские блюда или, например, устройте китайскую чайную церемонию.

Проведите новогодний вечер всей семьей за просмотром любимых фильмов или праздничных передач. О списке любимых кинолент желательно позаботиться заранее.

Назначьте сомелье и поиграйте в ресторан с дегустацией вина, пива, сыра, кофе или шоколада. В "безалкогольной" игре могут участвовать и дети.

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