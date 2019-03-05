Как отпраздновать 8 Марта: советы для мужчин и женщин

Для большинства женщин весна начинается не по календарю, а 8 Марта — в день, когда они могут почувствовать себя особенными, получить множество комплиментов, подарков, цветов, увидеть нежность в глазах любимого мужчины и выглядеть лучше всех. А чтобы все было именно так, как и описано, следует вложить в подготовку праздника немало сил. Но главное помнить, что "прикладывать силы" должен не только мужчина.

Поэтому OBOZREVATEL подготовил действенные советы для мужчин и женщин, которые следует учесть при подготовке к 8 Марта.

Фото: bitnovosti.com

Советы для женщин

Все знают, что мужчины не сильны в понимании намеков. Поэтому женщинам нужно "попотеть", чтобы получить именно тот праздник, который они хотят для себя. Поэтому им надо учесть следующие пункты.

Предупрежден — значит вооружен. Расскажите своему любимому об ожиданиях от 8 Марта, намекните где и как хотите праздновать. Это единственный способ получить желаемое, если у вас уже есть представление о том, как все должно пройти. Конечно, вы также можете оставить все как есть, и ждать пока мужчина сделает вам сюрприз. Но что, если он не оправдает ваших надежд?

Фото: aif.ru

Позаботьтесь о своем подарке. Когда речь заходит о подарках, то здесь нужно быть прямолинейными, если не хотите получить то, что вам не нужно. Главное, помните — мужчины не понимают намеков, абсолютно. Поэтому если вам нужна новая сумка, так и говорите.

Фото: zvezdochka.net

Будьте благодарны. Даже если мужчина не оправдал ваших надежд и вы не провели праздник так, как хотели — не говорите ему об этом и тем более не упрекайте. Наоборот, поблагодарите! Ведь в любом случае он пытался порадовать вас. Кроме того, ваша похвала станет стимулом для него, чтобы в дальнейшем делать все больше сюрпризов.

Советы для мужчин

Чтобы на 8 Марта не думать: "А что я сделал не так? Почему ей не понравилось?", придерживайтесь этих пунктов.

Готовьтесь заранее. Приготовьте утром чашечку кофе и завтрак — принесите в постель вместе с цветами. Сделайте любимой комплимент, расскажите какая она красивая — это задаст ей настроение на весь день. Также составьте праздничное меню: приготовьте что-нибудь дома, или сводите любимую в ресторан. Дайте ей возможность в этот день полностью расслабиться.

Фото: ladyzone.bg

Будьте оригинальны. При выборе подарков для любимой постарайтесь проявить творческий подход — вспомните, чем она интересуется, о чем говорит. Возможно, она давно хотела попасть на какой-то концерт, посетить Spa-салон или купить себе что-то. Ну, а если не можете ничего вспомнить и не знаете, что подарить — дарите тюльпаны и сладости. Это беспроигрышный вариант.

Фото: WMJ.ru

Не откупайтесь от эмоций. Каким бы оригинальным не был подарок, помните — это всего-лишь вещь. Поэтому уделите должное внимание искреннему общению, покажите свою любовь, окружите любимую заботой. На 8 Марта ваш план должен выглядеть так: цветы, поцелуй, кофе, любовь, еще поцелуй, прогулка,ужин и вино. Миссия завершена.

Фото: ru.freepik.com

Ранее OBOZREVATEL представил несколько вариантов туристических мест в Украине, где можно незабываемо отпраздновать Международный женский день.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!