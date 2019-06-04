Как отмечают Ураза-байрам-2019: история мусульманского праздника

Во вторник, 4 июня мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам (по-арабски – Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.

Ураза-байрам – татарское название "праздника разговения", который длится три дня после строгого 30-дневного поста. Считается вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения. OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника и посмотреть, как его отмечают в 2019 году (видео находится в конце страницы).

По преданию, день Ураза-байрам установил пророк Мухаммед в 624 году, в последний день в священного для мусульман месяца Рамадана. По традиции приверженцы ислама накануне убирали все помещения, покупали новую одежду для всех членов семьи, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

Ураза-байрам islam.ru

Утром принято всей семьей выходить на улицы и совершать священный намаз. Также в дни празднования Уразы-байрама нужно поздравить близких, навестить могилы и раздать деньги неимущим.

Те, кто не постился, передают в фонд мечетей специальную милостыню – закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения. В соответствии с религиозными правилами, такие мусульмане должны пожертвовать сороковую часть тех денег, что не потратили на себя. Мусульмане с небольшим достатком ограничиваются "малым закятом" с неопределенной суммой.

ТАСС

После празднования верующие расходятся по домам, чтобы отметить дату в кругу родных и близких. По случаю праздника принято накрывать обильные столы с большим количеством мясных блюд. Также на ужин созывают друзей и соседей.

pravmir.ru

Среди современных мусульман в период Уразы-байрама также традиционно формируются продуктовые наборы, собранные на пожертвования верующих. Считается почетным раздать нуждающимся как можно больше милостыни. Таким образом приверженцы ислама чтят заслуги пророков перед мусульманским народом.

Москва 24

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как у мусульман принято отмечать главный религиозный праздник Курбан-байрам, который наступает спустя 70 дней после Уразы-байрама. В 2019 году Курбан-байрам будут отмечать с 11 по 15 августа.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.