От "блинных" забегов до карнавалов: как отмечают Масленицу в разных странах

В 2020 году Масленица в Украине отмечается с 24 февраля до 1 марта. Этот народный праздник, также известный как Колодий, Сыропуст или Творожная неделя, предшествует христианскому Великому посту.

Во время празднования принято угощаться варениками, налистниками и творожными пирогами. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как отмечают Масленицу в других странах.

Великобритания

Во многих странах христианской Европы главным праздником периода Масленицы считается "Жирный вторник". В этот день британцы, а также жители Шотландии и Северной Ирландии ходят в церковь, чтобы покаяться, а потом начинают пышно праздновать. Отметим, что порой девушки и женщины приходят в храмы со сковородками. Такая необычная традиция появилась после того, как в 15 веке прихожанка пекла блины и услышала звон колоколов. Женщина так испугалась, что опоздает в церковь, что прибежала туда со сковородой в руках.

Блинный забег в Лондоне

Также, традиционно в Британии проводят блинные забеги, поучаствовать в которых может каждый желающий.

Кухня на "Жирный вторник" мало чем отличается от украинской - здесь также принято печь блинчики. Чаще всего их поливают лимонным соком и посыпают сахаром. Единственным исключением остается Шотландия: здесь обычно пекут постные лепешки.

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Франция, Бельгия, Швейцария, Канада (Квебек), США (Новый Орлеан)

Во Франции и франкоговорящих странах отмечают Мади гра, который празднуется в формате большого национального карнавала. Местные жители и туристы наряжаются, устраивают танцы и другие развлечения.

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Кухня здесь намного шире и разнообразней, чем в Британии. Так, на Мади гра принято готовить не только блинчики, но и пончики и крендельки. Главным блюдом считается большой торт, который также называют Царь-торт. Его готовят из датского печенья и покрывают корицей. Запивают сладости теплым вином.

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Италия, Испания, Португалия и страны Латинской Америки

В этих странах празднуют Масленицу целый месяц, начиная с 7 января и заканчивая за 40 дней до католической Пасхи. Кульминацией праздника считается все тот же "Жирный вторник". Как и во Франции, здесь проводят карнавалы и готовят праздничные блины и пончики.

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Польша, а также некоторые американские штаты и города, где сильна польская диаспора

В Польше помимо традиционных блинов и мероприятий, на Масленицу, которая в стране выпадает на четверг перед постом готовят разные блюда и проводят Карнавал, во время которого устраивают пышные застолья со множеством блюд и алкоголем. Главным украшением застолья в Польше являются не блины, а пончики.

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Исландия

В самой северной стране Европы окончание зимы празднуют без блинов, но с огромным количеством других сладостей. Особенно сильно здесь любят пирожные с взбитыми сливками и политые глазурью.

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Германия и Швейцария

В этих странах конец зимы и начало весны отмечают достаточно скромно. Здесь подают мучной суп и пироги с разными начинками. Во время празднования устраивают ходы по улицам городов, только наряжаются здесь не "по карнавальному". Главное правило местной Масленицы - чем страшнее костюм - тем лучше.

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В Украине, кроме блинчиков, традиционно готовят вареники с творогом, с картошкой, с вишней, с капустой, с картошкой и грибами. А в некоторых регионах популярны вареники с гречкой, маком и изюмом, вареники с картошкой и брынзой, соленые вареники с творогом, вареники с сырой картошкой, вареники с маком и с фасолью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда празднуется Масленица в 2020 году, а также о том, какие приметы и традиции существуют на Масленицу.

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