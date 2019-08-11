Как отмечают Курбан-байрам 2019: история мусульманского праздника

В воскресенье, 11 августа 2019 года мусульмане празднуют один из двух главных праздников в исламе – Курбан-байрам, который наступает через 70 дней после Ураза-байрама.

Ежегодно это событие попадает на 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, а также как его отмечают.

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По Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Он отправился в долину Мина (Мекка) и начал приготовления. Сын не сопротивлялся, но плакал и молился. Когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не резал. В результате сына заменили на барана, а Ибрахим получил благополучное второе рождение ребенка.

Как празднуют Курбан-байрам

У мусульман перед празднованием принято совершить полное омовение. Они надевают чистую и праздничную одежду, наносят благовония на тело и произносят во время утренней прогулки к мечети такбир (возвеличивание Аллаха словами "Аллаху Акбар").

В святом месте совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения. Жертвой выбирают барана, верблюда или корову, возраст которых – не менее полугода. Животное должно быть здоровым. Если же нет денег, то в жертву приносят овцу или козу.

Курбан-байрам ВВС

Что принято делать после жертвоприношения

Шкуры отдаются в мечеть, а мясо убиенного варят и съедают за трапезой. После праздник принято приходить в гости к родственникам.

Также принято не скупиться на угощение – обязательно накормить бедных и голодных. А с человеком, который резал жертвенное мясо, расплачиваться нельзя. Ему можно дать часть от блюда, но не в качестве оплаты. Угощение (худойи, садака) устраивается во избежание несчастий и болезней.

Что нельзя делать на Курбан-байрам

Перед молитвой, которая совершается ранним утром, нельзя принимать пищу. Кроме того, в мечеть не рекомендуется надевать вещи темных цветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа также отмечают День работников ветеринарной медицины Украины, День строителя, Рождество святителя Николая Чудотворца.

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