Как необычно нарядить елку на Новый год 2021: топ-5 способов

При украшении елки к Новому, 2021 году астрологи не рекомендуют использовать традиционные в этом деле яркие и насыщенные тона, в особенности красный.

Считается, что такие цвета могут не понравиться хозяину года Металлическому Быку. В связи с этим OBOZREVATEL собрал для своих читателей другие интересные способы нарядить новогоднее дерево.

Белый – один из благоприятных оттенков наступающего года. В этом цвете уместно будет украсить и новогоднюю елку: вам понадобятся искусственный снег, украшения серебристой и белой гаммы.

Цвет золота является символом красоты, благородства и достатка. Сочетайте украшения золотых и белых оттенков – это подчеркнет изысканный стиль хозяев дома.

Такой вариант украшения лучше всего подойдет семьям, в которых есть дети. Подготовьте для вашей елки конфеты и фрукты в красивых обертках и нарядите ими дерево – важно только учесть, чтобы на нем не оказалось красных и других "кричащих" цветов. А когда праздник закончится, все "игрушки" можно будет съесть всей семьей.

Натуральные украшения из дерева не бьются, не ломаются и безопасны для детей. Кроме того, их можно использовать в течение многих лет, каждый раз окрашивая в разные цвета в угоду хозяину года.

Те, кто в новом году мечтает улучшить свое финансовое положение, могут украсить елку монетками и денежными купюрами. Можно использовать валюты из разных стран – считается, что такое "денежное дерево" приносит счастье и удачу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как не стоит наряжать новогоднюю елку на Новый год 2021 и публиковал подборку стильных вариантов декорирования.