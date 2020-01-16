Как не замерзнуть на Крещение: главные правила купания в проруби

Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который завершает рождественско-новогодний цикл и также извсетен под названием Иордан.

В этот день у верующих принято купаться в проруби, поскольку вода в водоемах в этот день считается целебной. Однако при этом многие не знают, как правильно купаться на Крещение, чтобы не замерзнуть и не заболеть. В связи с этим OBOZREVATEL подготовил для своих читателей несколько главных правил купания на Крещение.

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Безопасность на Крещение

Так, согласно одному из главных правил купания на Крещение, купаться в проруби там, где нет спасателей и медиков, запрещено. Нельзя также оставлять детей на льду без присмотра, особенно возле проруби, нырять в воду непосредственно со льда или с берега, и загрязнять купель, приводя с собой животных или разбрасывая мусор.

Кроме того, распитие алкоголя и купание в состоянии опьянения опасно для здоровья. Также нельзя подъезжать к купели на машине. Рядом с прорубью не должно находиться более 20 человек одновременно, также опасно купание группой более трех человек.

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не замерзнуть

Перед нырянием в прорубь следует разогреть тело физическими упражнениями, сделав пробежку или зарядку.

К проруби лучше всего подходить в нескользкой, удобной обуви, которую можно легко снять, – чтобы избежать потери чувствительности ног. Хорошо для этого подойдут ботинки или шерстяные носки. Также можно взять специальные резиновые тапочки, которые не скользят и к тому же защищают ноги от острых камней и соли. Чтобы не упасть, двигайтесь осторожно и медленно.

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Лесенка для спуска в воду должна быть устойчивой, а для подстраховки в воду можно спустить край прочной веревки с узлами, чтобы с ее помощью можно было выйти из воды.

Чтобы не переохладиться, окунаться в проруби лучше по шею, не дав голове намокнуть. Это также поможет избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Категорически запрещается нырять в прорубь вперед головой. Погружение в воду с головой может привести к шоку от холода и увеличивает потерю температуры.

Также, чтобы не допустить общего переохлаждения организма, нельзя находиться в проруби более одной минуты. Входя в воду первый раз, лучше постараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.

Sputnik

Отметим, купаясь в небольшой проруби, нужно опускаться вертикально, а не под углом, чтобы избежать смещения подо льдом. Также не выныривайте с закрытыми глазами, чтобы не удариться головой об лед. Если же с вами купается ребенок, тщательно следите за ним, так как от испуга он может забыть все навыки плавания.

Выходя из проруби, не следует держаться голыми руками за поручни, следует использовать сухое полотенце, горсть снега или, зачерпнув в ладонь побольше воды, опершись о поручни, быстро и энергично выйти на поверхность льда. При этом выбираться в вертикальном положении трудно и опасно, сорвавшись, можно уйти под лед. Следует быть осторожным и перестраховаться помощью окружающих.

После купания в проруби нужно растереть тело махровым полотенцем и затем надеть сухую одежду. Хорошо после этого выпить из термоса горячего чаю – лучше всего ягодного, фруктового или овощного.

Кому нельзя купаться в проруби

Очень важно также помнить, что купание в проруби противопоказано людям с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями носа и носоглотки, отитами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз, энцефалит, невриты, полиневриты и прочее).

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Также нельзя купаться в мороз больным сахарным диабетом, туберкулезом, воспалением легких, бронхиальной астмой, циститом, воспалением придатков, язвенной болезнью желудка, энтероколитом, гепатитом. При всех других заболеваниях также будет полезной консультация врача.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Крещение 19 января и что нельзя делать в праздник.

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