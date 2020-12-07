Как наряжать елку на Новый год 2021: стильные варианты и запрещенные цвета

Елка – главный атрибут новогодних праздников и ее декорированию уделяется особое внимание. Покровителем 2021 года будет Белый Металлический Бык, и чтобы его задобрить, в декоре дома лучше отдавать предпочтение светлым, спокойным и пастельным тонам, металлическим деталям и минимализму.

А вот яркие, насыщенные цвета "разозлят" главное животное года, в особенности, если украсить ими праздничную елку или стол, за которым будут сидеть гости. OBOZREVATEL рассказывает, как не стоит наряжать символическое новогоднее дерево, а также публикует подборку самых стильных вариантов декорирования елки на Новый год 2021.

Как лучше украсить елку в год Быка. Еli

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Наиболее актуальными станут классический и монохромный стили. В то же время, астрологи рекомендуют избегать эклектики и "советского шика". Также оригинально оформить елку можно, отдав предпочтение направлениям кантри, лофт, экостиль. Это поможет придать дереву особую изюминку.

Стильные дизайны елок на Новый год 2021. Еli

Самыми благоприятными оттенками грядущего года станут: серебристый, металлический, белый, золотой. Также актуальными будут черный, приглушенный зеленый, светлая бронза и соломенный.

Как украсить елку на Новый год 2021. Еli

Как украсить елку на Новый год 2021: стильный вариант. Еli

Елки на Новый год 2021: как украсить. Еli

Отметим, смешивать стили нежелательно. Лучше выбрать один, и наряжать елку с учетом его особенностей.

Категорически не рекомендуется украшать елку в красном цвете – это символ агрессии для Быка, следовательно, весь год может быть неспокойным и сложным. Также не стоит выбирать яркие, глубокие тона – марсала, фиолетовый, оранжевый и прочие. При декорировании елки на Новый год 2021 стоит отказаться от угловатых, геометрических орнаментов и анималистических принтов – они разозлят Металлического Быка и не принесут удачи в следующем году.

Как нельзя наряжать елку на Новый год 2021

Как нельзя украшать елку на Новый год 2021. Еli

Как не стоит украшать елку в 2020 году. Еli

Как не рекомендуется украшать елку на Новый год 2021. Еli

Сочетание ярких цветов не будет уместным в 2021 году. Кleo.ru

Темные и яркие тона – запрещены в новогоднюю ночь 2021. Кleo.ru

Красный цвет считается самым неблагоприятным . Кleo.ru

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