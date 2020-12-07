Как наряжать елку на Новый год 2021: стильные варианты и запрещенные цвета

Елка – главный атрибут новогодних праздников и ее декорированию уделяется особое внимание. Покровителем 2021 года будет Белый Металлический Бык, и чтобы его задобрить, в декоре дома лучше отдавать предпочтение светлым, спокойным и пастельным тонам, металлическим деталям и минимализму.

А вот яркие, насыщенные цвета "разозлят" главное животное года, в особенности, если украсить ими праздничную елку или стол, за которым будут сидеть гости. OBOZREVATEL рассказывает, как не стоит наряжать символическое новогоднее дерево, а также публикует подборку самых стильных вариантов декорирования елки на Новый год 2021.

Наиболее актуальными станут классический и монохромный стили. В то же время, астрологи рекомендуют избегать эклектики и "советского шика". Также оригинально оформить елку можно, отдав предпочтение направлениям кантри, лофт, экостиль. Это поможет придать дереву особую изюминку.

Самыми благоприятными оттенками грядущего года станут: серебристый, металлический, белый, золотой. Также актуальными будут черный, приглушенный зеленый, светлая бронза и соломенный.

Отметим, смешивать стили нежелательно. Лучше выбрать один, и наряжать елку с учетом его особенностей.

Категорически не рекомендуется украшать елку в красном цвете – это символ агрессии для Быка, следовательно, весь год может быть неспокойным и сложным. Также не стоит выбирать яркие, глубокие тона – марсала, фиолетовый, оранжевый и прочие. При декорировании елки на Новый год 2021 стоит отказаться от угловатых, геометрических орнаментов и анималистических принтов – они разозлят Металлического Быка и не принесут удачи в следующем году.

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