Как наряжать елку на Новый год 2021: стильные варианты и запрещенные цвета

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Праздники
1,0 т.
Как украсить елку на Новый год 2021

Елка – главный атрибут новогодних праздников и ее декорированию уделяется особое внимание. Покровителем 2021 года будет Белый Металлический Бык, и чтобы его задобрить, в декоре дома лучше отдавать предпочтение светлым, спокойным и пастельным тонам, металлическим деталям и минимализму.

А вот яркие, насыщенные цвета "разозлят" главное животное года, в особенности, если украсить ими праздничную елку или стол, за которым будут сидеть гости. OBOZREVATEL рассказывает, как не стоит наряжать символическое новогоднее дерево, а также публикует подборку самых стильных вариантов декорирования елки на Новый год 2021.

Как лучше украсить елку в год Быка
Читайте также:

Наиболее актуальными станут классический и монохромный стили. В то же время, астрологи рекомендуют избегать эклектики и "советского шика". Также оригинально оформить елку можно, отдав предпочтение направлениям кантри, лофт, экостиль. Это поможет придать дереву особую изюминку.

Стильные дизайны елок на Новый год 2021

Самыми благоприятными оттенками грядущего года станут: серебристый, металлический, белый, золотой. Также актуальными будут черный, приглушенный зеленый, светлая бронза и соломенный.

Как украсить елку на Новый год 2021
Как украсить елку на Новый год 2021: стильный вариант
Елки на Новый год 2021: как украсить

Отметим, смешивать стили нежелательно. Лучше выбрать один, и наряжать елку с учетом его особенностей.

Категорически не рекомендуется украшать елку в красном цвете – это символ агрессии для Быка, следовательно, весь год может быть неспокойным и сложным. Также не стоит выбирать яркие, глубокие тона – марсала, фиолетовый, оранжевый и прочие. При декорировании елки на Новый год 2021 стоит отказаться от угловатых, геометрических орнаментов и анималистических принтов – они разозлят Металлического Быка и не принесут удачи в следующем году.

Как нельзя наряжать елку на Новый год 2021
Как нельзя украшать елку на Новый год 2021
Как не стоит украшать елку в 2020 году
Как не рекомендуется украшать елку на Новый год 2021
Сочетание ярких цветов не будет уместным в 2021 году
Темные и яркие тона – запрещены в новогоднюю ночь 2021
Красный цвет считается самым неблагоприятным

Ранее OBOZREVATEL публиковал варианты празднования Нового года в Украине: актуальные цены и предложения. Читайте также, как весело и интересно отметить Новый год 2021 дома.

УкраинаНовый год 2021Новый годпраздник