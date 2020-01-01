Как похмелиться 1 января: 5 лучших cоветов гулякам

Новогодняя ночь прошла, эмоции улеглись, но осталось похмелье, с которым желательно побыстрей расстаться, чтобы вернуться в нормальное состояние.

OBOZREVATEL предлагает 5 дельных советов о том, как избавиться от похмельного синдрома.

Совет № 1: Что пить?

Это ни для кого не секрет, но повторить не будет лишним. После большого количества спиртного организм обезвожен поэтому лучшее лекарство жидкое — огуречный рассол, кисло-молочные продукты, минералка с лимонным соком. Эффективно также действует отвар шиповника с добавлением лимона.

Совет № 2

Считается, что после обильных возлияний незаменимое средство — томатный сок. Так, да не так. Сам по себе сок утолит жажду, но не избавит от головной боли. Чтобы эффективно решить постпраздничную проблему со здоровьем, вбейте в томатный сок свежее яйцо, добавьте соли, молотого черного перца , все это взболтайте и выпейте, похмелье очень скоро отступит.

Совет № 3

Хорошо убирает похмельный синдром травяной чай. Единственное условие, ингредиенты для напитка нужно приготовить загодя. Что для этого потребуется? Сушеный корень одуванчика, розмарин, мята перечная, расторопша пятнистая. Все компоненты берутся в равных пропорциях и заливаются кипятком: ½ л. на столовую ложку травяного сбора. Дайте отвару настояться полчаса и пейте по 100 гр. каждый час.

Совет № 4

Неоспоримая истина” подобное лечи подобным” Эта поговорка идеально подходит к избавлению от похмелья с помощью кваса. Квас — слабоалкогольный продукт, отлично утоляющий жажду и тонизирующий организм, реанимирующий работу кишечника. Чем больше кваса вы выпьете, тем быстрее похмелье уйдет.

Совет № 5

Эффективно избавляет от побочного эффекта, вызываемого алкоголем, крепко заваренный зеленый чай. Если вы не выпили его сразу, перед сном, ничего страшного. Заварите кружку чая, когда проснетесь с гудящей головой и пересохшим горлом. Рекомендуем добавить в чай: дольку лимона, чайную ложку меда и через 15-20 минут все как рукой снимет.

Но у каждого организма свои особенности. Если все эти методы не помогают, стоит обратиться к медицинским препаратам.

Выпейте 2 таблетки цитрамона, он снимет головную боль.

Утром можно принять 3 таблетки лизина или 1 таблетку Магнерота.

Перед сном также рекомендуем выпить янтарную кислоту.

Слишком сильного похмелья можно избежать, следуя нескольким советам.

Не смешивайте белое и красное вино Не понижайте градус Не запивайте алкоголь газированной водой Пейте только один вид спиртного. Перед тем как лечь спать, выпейте побольше жидкости — это избавит организм от обезвоживания.

И помните, что лучшее лекарство от похмелья — это чувство меры, благодаря которому, у вас останутся самые светлые воспоминания.о прошедшем празднике на весь год.

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