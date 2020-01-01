Главная Новости
1 января • обновлено в 06:59
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Как похмелиться 1 января: 5 лучших cоветов гулякам

1.1т
Читать материал на украинском

Новогодняя ночь прошла, эмоции улеглись, но осталось похмелье, с которым желательно побыстрей расстаться, чтобы вернуться в нормальное состояние.

OBOZREVATEL предлагает 5 дельных советов о том, как избавиться от похмельного синдрома.

Совет № 1: Что пить?

Это ни для кого не секрет, но повторить не будет лишним. После большого количества спиртного организм обезвожен поэтому лучшее лекарство жидкое — огуречный рассол, кисло-молочные продукты, минералка с лимонным соком. Эффективно также действует отвар шиповника с добавлением лимона.

Как похмелиться 1 января: 5 лучших cоветов гулякам

Совет № 2

Считается, что после обильных возлияний незаменимое средство — томатный сок. Так, да не так. Сам по себе сок утолит жажду, но не избавит от головной боли. Чтобы эффективно решить постпраздничную проблему со здоровьем, вбейте в томатный сок свежее яйцо, добавьте соли, молотого черного перца , все это взболтайте и выпейте, похмелье очень скоро отступит.

Как похмелиться 1 января: 5 лучших cоветов гулякам

Совет № 3

Хорошо убирает похмельный синдром травяной чай. Единственное условие, ингредиенты для напитка нужно приготовить загодя. Что для этого потребуется? Сушеный корень одуванчика, розмарин, мята перечная, расторопша пятнистая. Все компоненты берутся в равных пропорциях и заливаются кипятком: ½ л. на столовую ложку травяного сбора. Дайте отвару настояться полчаса и пейте по 100 гр. каждый час.

Новости
Как не потолстеть на Новый год: действенные советы

Совет № 4

Неоспоримая истина” подобное лечи подобным” Эта поговорка идеально подходит к избавлению от похмелья с помощью кваса. Квас — слабоалкогольный продукт, отлично утоляющий жажду и тонизирующий организм, реанимирующий работу кишечника. Чем больше кваса вы выпьете, тем быстрее похмелье уйдет.

Как похмелиться 1 января: 5 лучших cоветов гулякам

Совет № 5

Эффективно избавляет от побочного эффекта, вызываемого алкоголем, крепко заваренный зеленый чай. Если вы не выпили его сразу, перед сном, ничего страшного. Заварите кружку чая, когда проснетесь с гудящей головой и пересохшим горлом. Рекомендуем добавить в чай: дольку лимона, чайную ложку меда и через 15-20 минут все как рукой снимет.

Но у каждого организма свои особенности. Если все эти методы не помогают, стоит обратиться к медицинским препаратам.

Выпейте 2 таблетки цитрамона, он снимет головную боль.

Утром можно принять 3 таблетки лизина или 1 таблетку Магнерота.

Перед сном также рекомендуем выпить янтарную кислоту.

Слишком сильного похмелья можно избежать, следуя нескольким советам.

  1. Не смешивайте белое и красное вино

  2. Не понижайте градус

  3. Не запивайте алкоголь газированной водой

  4. Пейте только один вид спиртного.

  5. Перед тем как лечь спать, выпейте побольше жидкости — это избавит организм от обезвоживания.

И помните, что лучшее лекарство от похмелья — это чувство меры, благодаря которому, у вас останутся самые светлые воспоминания.о прошедшем празднике на весь год.

Читайте на OBOZREVATEL список знаков Зодиака, которых ждет безумно удачный 2020 год.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Юрко Медянык
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Это так сильно укроинцы набухиваются, что им обос советы даёт как утром выжить? )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да баба по утру лучшее похмелье))))))пару палок и как огурчик)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги