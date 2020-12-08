Как будут праздновать Новый год и Рождество в самых крупных городах Украины

Украина откажется от привычных мероприятий на зимние праздники, но пышные елки и фотозоны появятся на главных площадях больших городов.

Пандемия коронавируса внесла свои правки в предстоящие новогодние праздники. OBOZREVATEL узнал, как будут отмечать Новый год и Рождество в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре без концертов, фейерверков и громких гуляний.

Киев

Празднование Нового года в столице Украины начнется на День Святого Николая (19 декабря) и закончится ровно через месяц, 19 января. Главную елку страны зажгут по традиции на Софийской площади. Елка будет интерактивной, в нее можно будет зайти и выйти. В случае ужесточения карантина, к елке можно будет лишь подойти и сделать фото.

Интересно, что у главной елки Украины обновятся украшения. Так, вместо верхушки на елке будет красоваться не звезда, а 58-килограммовая шляпа.

58-килограммовая верхушка елки в Киеве. Фейсбук-страница Игоря Добруцкого

Еще одна 20-метровая елка будет стоять под Аркой дружбы народов.

Важно добавить, что в столице в этом году не будет фудкортов и концертной программы. Останутся сувенирные лотки, а также киоски с напитками и снеками. Также будет действовать новогодний маршрут длиной 8 километров от Арки дружбы народов и Контрактовой площади.

Главная елка Киева. tsn.ua

Харьков

Как и в Киеве, празднования в Харькове начнется 19 декабря. На площади Свободы будет действовать новогодняя ярмарка, которая будет работать вплоть до 17 января. Новогодняя инсталляция уже появилась в обновленном парке Шевченко.

Отметим, что на 31 декабря массовых празднований на площади не запланировано.

Елка в Харькове уже радует горожан на площади Свободы.

Львов

Местные власти отказались от масштабных мероприятий на новогодне-рождественские праздники, однако 18-метровую елку, шопку и дидух установят в городе. Елка во Львове будет настоящая. Ее привезут из села Опаки Дрогобычского района. Открытие запланировано на 18 декабря.

Елку во Львове украсят как в прошлом году. lviv.24tv.ua

Одесса

В портовом городе Украины также установят новогоднюю елку. Власти собираются потратить на все праздничные украшения около 2 миллионов 175 тысяч гривен. Новогодняя инсталляция может появиться на Потемкинской лестнице и на центральных улицах Одессы.

Празднование Нового года в Одессе в прошлом году. od.vgorode.ua

Днепр

Из-за местных выборов и ограничений карантина подготовка к праздникам в Днепре продвигается значительно медленнее, чем было в прошлых годах. Однако горсовет уже вложил по меньшей мере 4 миллиона гривен, половину из которых планируется потратить на закупку елки в центре города.

Также известно, что в Днепре состоятся бесплатные творческие концерты сразу в нескольких районах. Выступления будут проходить по 25 декабря в рамках проекта "Народная филармония".

Елка в Днепре в предыдущих годах. 056.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые подробности о праздновании Нового года в Киеве. По словам организатора новогодних мероприятий Игоря Добруцкого, в Киеве появятся сразу три елки.