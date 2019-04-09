К ссорам и засухе: приметы и праздники 9 апреля 2019

9 апреля 2019 года отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день французский изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет", родились Синтия Никсон и Кристен Стюарт.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

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День Матроны Соллунской

В народе он известен как день домохозяек. Матрона была покровительницей всех женщин, которые занимаются домашним хозяйством. Она благословляет и помогает в делах домохозяйкам и может направить свой гнев на женщин, которые пренебрегают домашними делами.

Народные приметы 9 апреля

Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться;

Если чибисы кричат вечером в день Матрены Настовницы, то на следующий день будет ясно;

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Иней и туман утром – год будет очень урожайным;

Опала третья хвоя – примета того, что река пойдет через две недели;

Чайки летают над домом – ожидай схода льдов в ближайшее время.

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Родились 9 апреля

1821 — Шарль-Пьер Бодлер (ум. 1867), французский поэт.

1954 — Деннис Куэйд, американский киноактер.

1966 — Синтия Никсон, американская актриса и театральный режиссер.

1990 — Кристен Стюарт, американская актриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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