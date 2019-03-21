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К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

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21 марта 2019 года отмечают несколько исторических событий, праздников и памятных дат. Так, в этот день отмечают Всемирный день поэзии и Международный день лесов.

Приметы 21 марта могут рассказать о погоде или о том, будут ли успешными запланированные дела. Также, следует обратить внимание на запреты этого дня, поскольку нарушив их можно навлечь на себя беду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019
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Всемирный день поэзии

Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО. Как отмечалось, цель учреждения Дня поэзии — "придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям".

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

Международный день леса

21 марта, во всем мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание людей к вырубке леса и экологическим проблемам.

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

Приметы 21 марта

  • Жаворонки прилетели - будет тепло весной.

  • Верба в доме прогоняет все плохое, а хорошее призывает.

  • Нельзя самому вербу сажать - это к смерти и несчастьям.

  • Если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то, значит, ваша любовь будет счастливой и крепкой.

  • Сегодня лучше не строить планы и не начинать новые дела, а то могут не осуществиться.

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

Астрологический прогноз

21 марта 2019 года многие знаки Зодиака получат выгодные предложения и новости. Так, Львам придется подумать над своим поведением, а вот Девы смогут расслабиться и отдохнуть.

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

Родились 21 марта

1522 — Михримах (ум. 1578), дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем Султан (Роксоланы).

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

1958 — Гэри Олдмен, английский киноактер и режиссер.

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

1967 — Максим Реалити, участник английской группы "The Prodigy".

К смерти и несчастью: приметы и праздники 21 марта 2019

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