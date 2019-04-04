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К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

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4 апреля 2019 года отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день православные христиане празднуют день Василия Теплого, или, как еще его называют Василия Солнечного. Кроме того, 4 апреля родились актер Роберт Дауни-младший, известный по фильмам "Мстители" и "Железный человек", а также Хит Леджер, который снялся в таких лентах, как "Бэтмен. Темный рыцарь" и "Горбатая гора". Примечательно, что за роль Джокера он получил премию "Оскар" и стал вторым актером в истории, который был награжден посмертно.

Приметы 4 апреля советуют вставать до восхода солнца, поскольку это может привлечь деньги. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

День Василия Теплого

Этот святой призывал людей придерживаться христианства. Василий был убит императором Юлианом за то, что назвал его вероотступником.

В древности 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия-подсолнечника, Василия Теплого, Василия-парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни приходило долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.

К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

Приметы 4 апреля

Если на небе синие облака – будет теплый дождь;

Не светит свеча против солнечного луча;

От солнца бегать - света не видать;

Как солнце встанет - так и утро настанет;

Вспыхнет заря - вставать пора;

Восход проспать - гроша не видать.

К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

Родились 4 апреля

1965 - Роберт Дауни-младший, американский актер, обладатель премии BAFTA.

К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

1979 - Хит Леджер (ум. 2008), австралийский актер.

К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

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