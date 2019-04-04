К потере денег и плохой погоде: приметы и праздники 4 апреля 2019

4 апреля 2019 года отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день православные христиане празднуют день Василия Теплого, или, как еще его называют Василия Солнечного. Кроме того, 4 апреля родились актер Роберт Дауни-младший, известный по фильмам "Мстители" и "Железный человек", а также Хит Леджер, который снялся в таких лентах, как "Бэтмен. Темный рыцарь" и "Горбатая гора". Примечательно, что за роль Джокера он получил премию "Оскар" и стал вторым актером в истории, который был награжден посмертно.

Приметы 4 апреля советуют вставать до восхода солнца, поскольку это может привлечь деньги. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День Василия Теплого

Этот святой призывал людей придерживаться христианства. Василий был убит императором Юлианом за то, что назвал его вероотступником.

В древности 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия-подсолнечника, Василия Теплого, Василия-парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни приходило долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.

Приметы 4 апреля

Если на небе синие облака – будет теплый дождь;

Не светит свеча против солнечного луча;

От солнца бегать - света не видать;

Как солнце встанет - так и утро настанет;

Вспыхнет заря - вставать пора;

Восход проспать - гроша не видать.

Родились 4 апреля

1965 - Роберт Дауни-младший, американский актер, обладатель премии BAFTA.

1979 - Хит Леджер (ум. 2008), австралийский актер.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!