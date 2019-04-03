К потеплению и хорошей погоде: приметы и праздники 3 апреля 2019

3 апреля 2019 года отмечают несколько исторических событий и памятных дат. Так, в сегодня празднуют Всемирный день вечеринки, а также началась четвертая экспедиция Христофора Колумба и родились Олесь Гончар и Эдди Мерфи.

Приметы 3 апреля могут подсказать, какой будет погода летом. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

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Всемирный день вечеринки

Всемирный день вечеринки не имеет политического или религиозного контекста, это праздник для всех людей в мире. Его девиз: "Вечеринка — это противоположность войне". Идея состоит в том, что создание позитивных событий — идеальный способ сделать мир лучше. Праздник был вдохновлен книгой "Полет: Квантовый фантастический роман" американского автора Ванны Бонты (Flight: A Quantum Fiction Novel by Vanna Bonta). Роман заканчивается началом обратного отсчета массового события, которое объединит все человечество.

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Приметы 3 апреля 2019

Гроза – урожайный год будет;

Обильное сокодвижение в деревьях березы – примета того, что лето ненастным будет;

Цветет мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее;

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Комары появились 3 апреля – жди потепления;

Синие облака на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо;

Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.

Родились 3 марта

1918 — Олесь Гончар (ум. 1995), украинский советский писатель

wikipedia.org

1961 — Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер.

wikipedia.org

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