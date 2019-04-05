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К несчастью и заморозкам: приметы и праздники 5 апреля 2019

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5 апреля 2019 года в Украине и мире отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день супа, а также родились Тони Уильямс и Лили Джеймс.

Приметы в этот день советуют следить за птицами, и обратить внимание на реки, поскольку они могут предсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

К несчастью и заморозкам: приметы и праздники 5 апреля 2019

Международный день супа

Этот день был создан для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека. В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет множество вариантов.

К несчастью и заморозкам: приметы и праздники 5 апреля 2019
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Приметы 5 апреля

  • Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода;

  • Если речная волна идет против течения – ожидай ухудшения погоды и осадков;

  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидай заморозков;

  • Кошка чихает или кашляет – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь;

  • Весной в реке воды не прибыло – примета к тому, что будет жаркое лето без обильных осадков;

  • Если дворовые птицы выщипывают у себя перья – в доме будет несчастье.

К несчастью и заморозкам: приметы и праздники 5 апреля 2019

Родились 5 апреля

1928 - Тони Уильямс (ум. 1992), американский певец, ведущий вокалист "The Platters".

1950 - Агнета Фельтског, вокалистка шведской группы "ABBA".

1989 - Лили Джеймс, британская актриса.

К несчастью и заморозкам: приметы и праздники 5 апреля 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году один из важнейших и светлейших праздников Благовещение Пресвятой Богородицы будет праздноваться 7 апреля.

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