К несчастью и заморозкам: приметы и праздники 5 апреля 2019

5 апреля 2019 года в Украине и мире отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день супа, а также родились Тони Уильямс и Лили Джеймс.

Приметы в этот день советуют следить за птицами, и обратить внимание на реки, поскольку они могут предсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Международный день супа

Этот день был создан для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека. В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет множество вариантов.

Приметы 5 апреля

Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода;

Если речная волна идет против течения – ожидай ухудшения погоды и осадков;

Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидай заморозков;

Кошка чихает или кашляет – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь;

Весной в реке воды не прибыло – примета к тому, что будет жаркое лето без обильных осадков;

Если дворовые птицы выщипывают у себя перья – в доме будет несчастье.

Родились 5 апреля

1928 - Тони Уильямс (ум. 1992), американский певец, ведущий вокалист "The Platters".

1950 - Агнета Фельтског, вокалистка шведской группы "ABBA".

1989 - Лили Джеймс, британская актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году один из важнейших и светлейших праздников Благовещение Пресвятой Богородицы будет праздноваться 7 апреля.

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