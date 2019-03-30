К хорошей погоде: приметы и праздники 30 марта 2019

30 марта отмечают несколько исторических событий, а также памятных дат. Так, в этот день проходит так называемый "час Земли", празднуют Теплого Алексея, а также родился Винсент Ван Гог.
Приметы 30 марта могут помочь подсказать о том, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Теплый Алексей
Этот христианский праздник в православной традиции отмечают 30 марта. Он посвящен памяти Алексея, человека Божьего - христианского аскета и святого. Алексей был из знатного рода, но выбрал путь аскета. 17 лет Алексий жил милостыней, питался только хлебом и водой, а все ночи проводил в бдении и молитве.
Час Земли
Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.
Приметы 30 марта
Тепло на Алексея - год будет урожайным
Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней;
Много талой воды - примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай;
Скворцов нет - будет ненастная погода;
Маленькие ручейки текут - скотине не будет хватать корма, и сенокос в этом году будет не слишком удачным;
Прилетели трясогузки - жди половодья;
Гуси летят высоко - ожидай снегопада.
Что нельзя делать на Теплого Алексея
В этот день не принято работать, шить или готовить еду. Также в 30 марта нельзя планировать дорогу.
Родились 30 марта
1853 — Винсент Ван Гог (ум. 1890), голландский живописец.
1968 — Селин Дион, канадская певица.
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