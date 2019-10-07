Йом Кипур-2019: лучшие поздравления и традиции иудейского праздника

8 октября иудеи отмечают один из самых важных праздников в году — Йом Кипур. Еще его называют Днем искупления или Днем всепрощения.

Он продлится до вечера 9 октября. OBOZREVATEL рассказывает о традициях этого праздника и публикует подходящие поздравления.

Как проходит Йом Кипур

Этот день становится финальной точкой в 40-дневном периоде духовного очищения. Считается, что на новый год Рош ха-Шана Всевышний взвешивает все поступки человека за последний год, но окончательное решение принимается им в Йом Кипур.

В этот день иудеи стараются раздать все долги и выполнить данные обещания, а еще жертвуют бедным. В течении 25 часов иудеи соблюдают строгий пост, а завершается все праздничной трапезой. По традиции, во время нее едят курицу, легкие блюда и сдобный хлеб халу.

Что нельзя делать в Йом Кипур

Существует сразу пять главных запретов на Йом Кипур:

нельзя употреблять пищу и воду;

запрещено купаться (и даже умываться);

нельзя пользоваться кремами и маслами;

не разрешается носить кожаную обувь;

запрещена супружеская близость.

Кроме этого, запрещено совершать все виды работ, которые нельзя делать в Субботу, а также переносить предметы, которые нельзя переносить в Субботу.

Поздравления с Йом Кипур в стихах и прозе

В святой еврейский праздник Йом Кипур

Ты попроси у Господа прощения

За то, что в жизнь впускаем суету,

За все свои и близких прегрешения.

Пусть все дела наладятся, пусть вдруг

Зажжется солнце счастья и признания.

Пусть все невзгоды мигом убегут,

А жизнь изменит курс на процветание.

Прости обиды, горести забудь.

Взгляни, и ты увидишь — мир прекрасен.

Пускай пришедший праздник Йом Кипур

Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.

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Гмар хатима това —

Пусть всем простится все,

Большая сила слова

За искупление свое.

Йом кипур — прощенье,

Как теперь на душе легко,

Как прекрасно примиренье

И как радует сердце оно!

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В священный день еврейского народа,

В день покаяния и Высшего суда,

Отбросьте мыслей посторонних хороводы,

Молитесь, отказавшись от труда.

Молитесь! И Господь пускай услышит

Души стенания, и будет грех прощен.

И запись в Книгу жизни вашу впишет

Самым торжественным он Судным днем.

Добра! Любви! Прощенья! Пониманья!

И пусть Всевышний слышит наше слово.

Мы души отпустив на покаяние,

Желаем: "Гмар хатима това!"

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С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.

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В великий день Йом Кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа ведёт самоанализ жизни, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как в Умани около 40 тысяч паломников встречали еврейский Новый год – Рош га-Шана.

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