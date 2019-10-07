Йом Кипур-2019: лучшие поздравления и традиции иудейского праздника

8 октября иудеи отмечают один из самых важных праздников в году — Йом Кипур. Еще его называют Днем искупления или Днем всепрощения.
Он продлится до вечера 9 октября. OBOZREVATEL рассказывает о традициях этого праздника и публикует подходящие поздравления.
Как проходит Йом Кипур
Этот день становится финальной точкой в 40-дневном периоде духовного очищения. Считается, что на новый год Рош ха-Шана Всевышний взвешивает все поступки человека за последний год, но окончательное решение принимается им в Йом Кипур.
В этот день иудеи стараются раздать все долги и выполнить данные обещания, а еще жертвуют бедным. В течении 25 часов иудеи соблюдают строгий пост, а завершается все праздничной трапезой. По традиции, во время нее едят курицу, легкие блюда и сдобный хлеб халу.
Что нельзя делать в Йом Кипур
Существует сразу пять главных запретов на Йом Кипур:
нельзя употреблять пищу и воду;
запрещено купаться (и даже умываться);
нельзя пользоваться кремами и маслами;
не разрешается носить кожаную обувь;
запрещена супружеская близость.
Кроме этого, запрещено совершать все виды работ, которые нельзя делать в Субботу, а также переносить предметы, которые нельзя переносить в Субботу.
Поздравления с Йом Кипур в стихах и прозе
В святой еврейский праздник Йом Кипур
Ты попроси у Господа прощения
За то, что в жизнь впускаем суету,
За все свои и близких прегрешения.
Пусть все дела наладятся, пусть вдруг
Зажжется солнце счастья и признания.
Пусть все невзгоды мигом убегут,
А жизнь изменит курс на процветание.
Прости обиды, горести забудь.
Взгляни, и ты увидишь — мир прекрасен.
Пускай пришедший праздник Йом Кипур
Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.
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Гмар хатима това —
Пусть всем простится все,
Большая сила слова
За искупление свое.
Йом кипур — прощенье,
Как теперь на душе легко,
Как прекрасно примиренье
И как радует сердце оно!
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В священный день еврейского народа,
В день покаяния и Высшего суда,
Отбросьте мыслей посторонних хороводы,
Молитесь, отказавшись от труда.
Молитесь! И Господь пускай услышит
Души стенания, и будет грех прощен.
И запись в Книгу жизни вашу впишет
Самым торжественным он Судным днем.
Добра! Любви! Прощенья! Пониманья!
И пусть Всевышний слышит наше слово.
Мы души отпустив на покаяние,
Желаем: "Гмар хатима това!"
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С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
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В великий день Йом Кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа ведёт самоанализ жизни, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.
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