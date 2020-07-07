С Днем Ивана Купала 2020! Поздравления, смс, картинки и открытки
С 6 на 7 июля в Украине и других странах отмечается древний народный праздник – Иван Купала, который традиционно сопровождается разнообразными играми и гуляниями.
К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления, смс, картинки и открытки.
Иван Купала – поздравления в стихах
(Для друзей - забавный стих)
Друзья мои женатики
(А холостым – тем более)!
Поздравить вас? А нате-ка!
Купалие! Приволие!
Потели, ждали, не греша,
Нуждаясь в огоньке с водичкой –
Так пусть купается душа!
Пора к водичке торопиться!
Красавицу за ручку хвать –
И делай с девой, что захочешь!
Но нагишом не танцевать:
Так репутацию подмочишь!
Рискни назваться: "Я – Иван!"
И тут же будешь в речку брошен!
Но выплывешь – не чемодан!
Расстанешься лишь с макинтошем.
***
(Стих для вечно занятых с советом)
Я поздравляю с днем купальским
Тебя, мой друг! Беги скорей
И загори хоть мало-мальски!
Не чахни, будто сельдерей!
Плети венок не очень тонко –
Бросай на воду целый сноп!
Потом смотри в его воронку,
Пока тот снопик не утоп!
Увидишь суженной улыбку
В просветах травки – вытяни
Её на берег, будто рыбку,
Прикрой слегка хоть нитями!
Через костерчик, дорогой мой,
Попрыгайте туда-сюда!
Играя, вытерпи спокойно!
Поджаришь – охладит вода!
***
(Красивое и теплое поздравление)
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдет,
Печаль и нужду за собой уведет!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
***
Кто придумал этот праздник
Видно верил в чудеса,
Столько разных в нём соблазнов
И веселья до утра,
В ночь Купала зацветает
Папоротника цветок,
Где найти никто не знает,
Мне вот тоже невдомек,
Поздравляю, друг сердечный,
И желаю от души,
Чтобы счастье было вечным
Свой цветок в лесу найти.
***
(Поздравления с юмором)
Желаю в ночь волшебную
В лесу не заблудиться,
Не наступить на ежика,
В канаву не свалиться,
Не подпалить чего-нибудь,
Через костер сигая,
И на полянке ночевать,
Здоровья не теряя!
***
Желаю веселиться и кутить,
Сегодня ночь такая необычная.
Иван Купала разрешил шалить,
Но только в меру – соблюдай приличия!
Поздравления на Ивана Купала в прозе
Говорят, сегодня ночь волшебная, и желанье если загадать – сбудется, а сила трав целебная на Купалу дарит благодать.
***
Пойдем холодой водой умываться, пойдем и прыгнем через костер. Иван Купала – время обновляться, наполнен тайной сиреневый простор.
***
Друг, гульнем на Ивана Купала так, чтобы красавица заворожила, в реку затянула и на всю жизнь заколдовала. А до конца года будет, о чем вспомнить. С Купалой тебя, вынимай нос из монитора и вперед кутить!
***
С днем Купала поздравляем, только лучшего желаем! Веселитесь, отдыхайте, о друзьях не забывайте. И влюбиться пожелайте, а девчат (парней) не обижайте.
***
На Ивана на Купала жизнь начни свою сначала! В реку быстро окунись и в красавицу влюбись!
Поздравления на Ивана Купала – яркие открытки и анимации
Как сообщал OBOZREVATEL, праздник Ивана Купала имеет языческие корни. Основные традиции на праздник Ивана Купала – прыжки через ритуальный костер, гадания, поиски цвета папоротника. В этот праздник существуют много запретов, а приметы связаны с потусторонним и судьбой.