С Днем Ивана Купала 2020! Поздравления, смс, картинки и открытки

С 6 на 7 июля в Украине и других странах отмечается древний народный праздник – Иван Купала, который традиционно сопровождается разнообразными играми и гуляниями.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления, смс, картинки и открытки.

Открытка с Днем Ивана Купала telegraf.com.ua

Иван Купала – поздравления в стихах

(Для друзей - забавный стих)

Друзья мои женатики

(А холостым – тем более)!

Поздравить вас? А нате-ка!

Купалие! Приволие!

Потели, ждали, не греша,

Нуждаясь в огоньке с водичкой –

Так пусть купается душа!

Пора к водичке торопиться!

Красавицу за ручку хвать –

И делай с девой, что захочешь!

Но нагишом не танцевать:

Так репутацию подмочишь!

Рискни назваться: "Я – Иван!"

И тут же будешь в речку брошен!

Но выплывешь – не чемодан!

Расстанешься лишь с макинтошем.

***

(Стих для вечно занятых с советом)

Я поздравляю с днем купальским

Тебя, мой друг! Беги скорей

И загори хоть мало-мальски!

Не чахни, будто сельдерей!

Плети венок не очень тонко –

Бросай на воду целый сноп!

Потом смотри в его воронку,

Пока тот снопик не утоп!

Увидишь суженной улыбку

В просветах травки – вытяни

Её на берег, будто рыбку,

Прикрой слегка хоть нитями!

Через костерчик, дорогой мой,

Попрыгайте туда-сюда!

Играя, вытерпи спокойно!

Поджаришь – охладит вода!

***

Поздравления на Иван Купала

(Красивое и теплое поздравление)

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдет,

Печаль и нужду за собой уведет!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

Кто придумал этот праздник

Видно верил в чудеса,

Столько разных в нём соблазнов

И веселья до утра,

В ночь Купала зацветает

Папоротника цветок,

Где найти никто не знает,

Мне вот тоже невдомек,

Поздравляю, друг сердечный,

И желаю от души,

Чтобы счастье было вечным

Свой цветок в лесу найти.

***

С Днем Ивана Купала 2020 YouTube

(Поздравления с юмором)

Желаю в ночь волшебную

В лесу не заблудиться,

Не наступить на ежика,

В канаву не свалиться,

Не подпалить чего-нибудь,

Через костер сигая,

И на полянке ночевать,

Здоровья не теряя!

***

Желаю веселиться и кутить,

Сегодня ночь такая необычная.

Иван Купала разрешил шалить,

Но только в меру – соблюдай приличия!

Поздравления на Ивана Купала в прозе

Говорят, сегодня ночь волшебная, и желанье если загадать – сбудется, а сила трав целебная на Купалу дарит благодать.

***

Пойдем холодой водой умываться, пойдем и прыгнем через костер. Иван Купала – время обновляться, наполнен тайной сиреневый простор.

***

Друг, гульнем на Ивана Купала так, чтобы красавица заворожила, в реку затянула и на всю жизнь заколдовала. А до конца года будет, о чем вспомнить. С Купалой тебя, вынимай нос из монитора и вперед кутить!

***

С днем Купала поздравляем, только лучшего желаем! Веселитесь, отдыхайте, о друзьях не забывайте. И влюбиться пожелайте, а девчат (парней) не обижайте.

***

На Ивана на Купала жизнь начни свою сначала! В реку быстро окунись и в красавицу влюбись!

Поздравления на Ивана Купала – яркие открытки и анимации

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник Ивана Купала имеет языческие корни. Основные традиции на праздник Ивана Купала – прыжки через ритуальный костер, гадания, поиски цвета папоротника. В этот праздник существуют много запретов, а приметы связаны с потусторонним и судьбой.