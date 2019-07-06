Ивана Купала-2019: как приворожить кавалера

В 2019 году самый популярный праздник Ивана Купала выпал на ночь с 6 на 7 июля. Этот день молодежь еще со времен язычества любит за таинственную атмосферу и возможность поворожить.

Существуют всевозможные ритуалы и обряды, которые не потеряли популярность. Украинская молодежь собирается еще с вечера, чтобы попрыгать через костер, заплести венки или просто попеть под гитару и погадать. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с обрядами, которые, по поверьям, помогут приворожить кавалера.

Обряды на Ивана Купала Google Images

Любовных ритуалов на самом деле существует очень много. Со временем этнографы собрали в разных уголках Украины и в других странах на территории языческой Руси записи старых обрядов или пересказы коренного населения, чьи предки ворожили.

Привороты, заклинания, обряды и зелья

Один из популярных любовных ритуалов, широко распространенных среди молодежи, заключается в следующем. Девушкам нужно прыгать через ритуальный костер вместе с парнями, с которым хотели связать себя узами. Результат укрепит совместной купание в водоеме ночью.

Совместные прыжки на Купала

Еще один приворот на кавалера: рано утром, 7 июля, собрать росу в новенький кувшин. После этого повернуться лицом к восходящему Солнцу и трижды перекрестясь, умыться: лицо, коленки и грудь. Делать это, приговаривая:

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Доселева было при Агряне-царе полсуши в воде. Вода сходит с небеси, а на небе Господь Бог еси. Ты, Иван Купала, принеси росу, слезу, тоску, сухоту по мне, по Божией рабе (имя), на рабу Божия (имя). Ланиты росой умываю, любовь ярую открываю. Я, Божия раба (имя), с рабом Божиим (имя) вечно и бесконечно. И пока в Божием мире есть роса, никто не разлучит наши телеса. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Обряды на Ивана Купала

Также можно росу заговорить и подлить в воду любимому. Заклинание: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бабушка Соломонидушка Христа купала, воду расплескала. Заговариваю я, Божия раба (имя), воду с Креста, росу с куста. Как эта роса на солнышке сохнет, высыхает, так пусть обо мне, Божией рабе (имя), Мой муж дохнет и вздыхает. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь."

Также можно сварить приворотное зелье. Для этого нужно бросить в кипящую воду три щепотки лугового клевера, головку чертополоха и цветок кукушкиных слез.

Помешать в казанке или кастрюле ножом, приговаривая: "Ты кипи, мое зелье, кипи, всю усладу с полей забери. Забери травяной дурман, собери луговой туман. Как весь мир христианский Любит луга и поля. Так бы и (такой-то). Безмерно любил меня. Во имя Отца и Сына И Святого Духа. Ныне и присно. И во веки веков. Аминь". Это зелье потом нужно незаметно подлить любимому. После этого он станет нежным и пылким.

Сбор трав на Купала

Приворот мужа на Ивана Купалаподойдет для тех, кто уже живет вместе. В ночь девушке нужно в одиночестве в комнате или в ванной. Для обряда пригодится: соль, кусок хлеба, рубашка или футболка мужа, таз с обычной водой. Насыпать в тазик с водой соль, в правую руку взять хлеб и приговаривать:

"Как без воды, соли и хлеба люди жить не могут, так и раб Божий (имя) без рабы Божьей (имя) не сможет, будет он одну меня желать, не сможет без меня ни есть, ни пить, ни спать. Не будет других женщин замечать. Да будет так. Аминь". После этого постирать рубашку в той воде с солью. Утром нужно сделать так, чтобы муж съел заговоренный хлеб, а рубашку надел, когда высохнет.

Что и когда собирать для зелья на Ивана Купала

Сильное приворотное зелье получится, если собрать травы 7 июля. При чем выбор растений не должен вас ограничивать. Главное, собрать 13 любых трав, на каких остановятся глаза. Затем подобрать с дороги 13 камней. Дома засыпать травы и камни в кастрюлю и варить. Когда вода закипит, нужно поднять обе руки и держать их прямо над кастрюлей.

Зелье на Купала (иллюстрация) (на снимке изображена химия, а нам нужны натуральные ингредиенты)

13 раз прочитать заклинание, а уже 13 июля вылить зелье в том месте, где наступал любимый. Заклинание: "На девятом небе три зари, те три зари Троицу восхваляют. Мне, рабе Божьей (имя) завещают: Если я, Божья раба, зелье сварю, то тогда любого закабалю. Тринадцать трав, тринадцать донных камней, позовите мне в помощь тринадцать чертей. Ой, вы, черти-братья, ступайте сюда. Кипит, бурлит моя чаровная вода. Тринадцать чертей, тринадцать братей. Придите и послужите мне, Божьей рабе (имя), сварите вы адову воду. Как эта вода горяча, и как эти камни крепки, так будьте слова мои горячи. И лепки к телу белу и к Божьему рабу, к венчанному мужу моему. Пристаньте, прилепитесь и никогда от него не отлепитесь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь"

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник Ивана Купала имеет языческие корни. Основные традиции на праздник Ивана Купала – прыжки через ритуальный костер, гадания, поиски цвета папоротника. В этот праздник существуют много запретов, а приметы связаны с потусторонним и судьбой.

Маг ведической традиции Игорь Мехеда также озвучил самые мощные обряды на Ивана Купалу. Как гадать на любовь, деньги и удачу – читайте по ссылке.

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