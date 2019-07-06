Ивана Купала-2019: как гадать на любовь, деньги и удачу

В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают один из самых популярных народных праздников – Ивана Купала.

Это один из самых спорных и мистических праздников в Украине, который отмечают до сих пор. Главной традицией на Ивана Купала являются гадания. Считается, что можно приворожить удачу, деньги и любовь.

В Украине принято гадать в ночь на Ивана Купала с 6 июля, после заката. В 2019 году праздник приходится в ночь из субботы на воскресенье. OBOZREVATEL предлагает узнать, как гадать на Ивана Купала.

Обряды на Ивана Купала: как гадать на любовь

Гадание на любовь на венках

Это считается одной из самых распространенных традиций на Ивана Купала. Девушки собирают полевые цветы и плетут из них венки. Вечером нужно загадать желание и пустить венок на воду. Желания, которые загадывают девушки, должны быть связаны с личной жизнью. Если он поплыл по течению, желание сбудется, а если пристал к берегу или утонул – это может означать, что желание не сбудется или девушка не выйдет замуж в этом году.

Гадание на деньги: прыжки через костер

Гадания на ритуальном костре – один из самых любимых ритуалов купальской ночи. Чтобы узнать, что готовит судьба в ближайшее время, следует с разбега перепрыгнуть через огонь. Если языки пламени не дотронулись до вас – это добрый знак успеха в любви и предсказание достатка и богатства. А если огонь зацепил ноги или одежду – вам сулит немало жизненных испытаний и разочарований.

KP. UA

Гадание на папоротнике

Говорят, что в ночь на Ивана Купала папоротник расцветает волшебным цветком. Если девушке нравились несколько парней и она не могла определиться, тогда гадали на папоротнике. Для гадания собирались в лесу большой компанией ровно в полночь.

Для того, чтобы узнать, кто станет суженым, нужно было сорвать столько веточек, на сколько парней собиралась девушка гадать. После этого девушки шли к реке и опускали веточки в воду. Прижав папоротник рукой ко дну, надо резко отпустить руку. Веточка, которая всплывет раньше всех и укажет на избранника, с которым будет долгая и счастливая жизнь.

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Гадание на воде

В полночь нужно набрать в миску воды, загадать желание, шепотом проговорить его над сосудом, чтобы "вода услышала". После этого в воду бросается небольшой камушек или монета. После того, как предмет упадет на дно, нужно посчитать круги на воде. Если их число четное – желание сбудется, если нечетное – то нет.

Гадание на снах

Считается, что в ночь на Ивана Купала снятся вещие сны, которые указывают на будущее. Для того, чтобы увидеть вещий сон, нужно вечером собрать семь разных полевых цветков и положить под подушку, задавая интересующий вопрос. Сон покажет, сбудется ли желаемое в ближайшее время.

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