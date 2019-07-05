Ивана Купала-2019: история праздника, приметы и что нельзя делать

В ночь с 6 на 7 июля в Украине будут отмечать один из самых популярных народных праздников – Ивана Купала.

Несмотря на то, что эта дата совпадает с религийным праздником – рождеством Иоанна Крестителя, Купала праздник имеет языческие корни. Основные традиции на праздник Ивана Купала – прыжки через ритуальный костер, гадания, поиски цвета папоротника – все это совершенно не согласуется с христианством и нередко осуждается церковью.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, а также узнать, что нельзя делать на Ивана Купала.

Ивана Купала-2019 СТБ

Ивана Купала 2019: история праздника

Ивана Купала, как известно, впервые начал праздноваться еще в языческие времена, до принятия христианства в Киевской Руси в 988 году. Это один из самых известных праздников восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.

Ранее он отмечался 24 июня, когда наблюдаются одни из самых коротких ночей в году. Вместе с переходом из Юлианского на Григорианский календарь его дата сместилась на 7 июля (с 1918 года).

День Ивана Купала всегда считался магическим и посвящался божеству плодородия по имени Купало. Тогда люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми и в ночь на праздник к ним можно максимально приблизиться. Считалось, что это может как навредить, так и дать человеку неиссякаемые силы и благосклонность природы.

Именно природа является "основным" объектом почитания в этот день. Считается, что на Ивана Купала особую силу имеют обряды, которые выполняются вблизи природных источников воды и огня. Главными атрибутами обрядов и гаданий являются "дары природы": цветы, травы, земля, камни и прочее.

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Гадание на Ивана Купала: прыжки через костер и пускание венков по воде

Основными традициями являются прыжки через костер и пускание венков из полевых трав и цветов по воде. Также принято совершать ночью омовение в водоемах и очищать душу и помыслы с помощью огня под открытым небом.

Те, кто хочет омолодить свою душу, а также повеселиться, могут прибегнуть к целому ряду купальских обрядов. К примеру, в этот день девушкам принято было гадать на суженого, а пары прыгали через костер ради веселья и забавы, а заодно – для привлечения в дом достатка.

ТСН

Перепрыгивая через костер пары мысленно просили у духов помощи и если удалось во время прыжка не коснуться пламени – духи якобы обязательно дадут желаемое.

Самое легендарное развлечение и гадание на Ивана Купала – пустить венок по воде. По традиции, это помогало выяснить о будущем любимом и о своей жизни вообще. В середину венка помещали свечу и отпускали его по течению. Если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил. Венок пристал к берегу – придется ждать свадьбы как минимум еще год. У кого венок будет плавать дольше всех, та будет самой счастливой, а у кого свечка дольше прогорит, девушка проживет долгую жизнь.

Канал "Украина"

Запреты на Ивана Купала: что категорически нельзя делать

В наши дни Купала является едва не единственным языческим торжеством, которое сохранилось в традиционном виде. Следовательно, помимо традиций и примет соблюдаются и запреты:

В ночь на Ивана Купала не рекомендуется спать, поскольку считается, что именно в это время просыпается всякая лесная нечисть.

Женщинам следует побывать у вечернего костра и только потом отмечать праздник. Избегают этого только ведьмы.

Членам семьи на Ивана Купала лучше ничего не давать, не продавать и не одалживать. А найденные на дороге деньги, даже если сумма крупная, поднимать не стоит. В противном случае, это может навлечь на семью бедность.

Беременным в ночь с 6 на 7 июля следует держаться подальше от воды, также как пожилым людям и детям. Их слабым организмам нечисть может в это время принести вред.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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