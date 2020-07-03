Иван Купала 2020: история праздника, традиции, опасные поверья и запреты
Иван Купала отмечается в ночь на 7 июля. Фото: aif.ua
В ночь с 6 на 7 июля отмечается древний народный праздник – Иван Купала. С этим днем издавна был связан ряд традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней.
Так, на Ивана Купалу принято устраивать массовые купания, игры, жечь костры. По времени Иванов день совпадает с православным Рождеством Иоанна Предтечи. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.
История праздника
Иван Купала праздновался на Руси еще во времена язычества. Праздник был посвящен лету и Солнцу и отмечался в день летнего солнцестояния, 21 июня.
Однако с приходом христианства и переходом на григорианский календарь празднование сдвинулось на две недели и по-новому приходится на 7 июля.
На Ивана Купалу старались искупаться до захода солнца Фото: 112 Україна
Откуда пошло название Иван Купала?
По одной версии, слово "Купала" связано с древними обрядами омовения, по другой, – было названием летнего солнца и языческого божества полевых цветов и плодов. Также существует мнение, что "Купала" – более позднее название, которое появилось уже в те времена, когда праздник совпадал с Днем Иоанна Крестителя.
В свою очередь, слово Иван попало в название праздника благодаря христианству. В IV веке церковь провозгласила день, в который праздновали Ивана Купалу, Рождеством Иоанна Крестителя – предтечи Иисуса Христа.
Другие названия праздника: Иванов день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Иван-травник.
На Ивана Купалу популярны разные обряды и гадания Фото: inlviv.in.ua
Традиции на Ивана Купалу
Вся вода в ночь на Ивана Купалу считалась целебной, поэтому к празднику обязательным было искупаться до захода солнца. Умывание водой, по поверьям, приносило женщинам красоту, а мужчинам – силу.
Также верили, что особую силу на Ивана Купалу приобретают полевые травы и цветы. Из них делали венки, букеты, обереги. Популярной была легенда, согласно которой в ночь на Ивана Купалу цветет папоротник: говорили, что человек, сорвавший его, сможет понимать язык животных и птиц, видеть сокрытые клады и входить в любые сокровищницы.
Ближе к закату разжигали купальские костры, через которые принято было прыгать. В праздновании участвовали все жители селения – считалось, что женщина, не пришедшая к такому костру, – ведьма.
На Ивана Купалу принято прыгать через костер Wikipedia
Иван Купала: приметы на 7 июля
Влюбленные парни и девушки прыгали через купальский костер, крепко взявшись за руки. Если во время прыжка их руки не расцеплялись, считалось, что они станут мужем и женой и будут жить вместе долго и счастливо. То же значило, если вслед влюбленным летели искры.
Венок был одним из главных атрибутов праздника. Девушки опускали их в реку и смотрели, что будет. Если венок уплывет дальше всех – его владелица будет счастливее всех; венок утонул – свадьбы в ближайшем году ждать не придется.
На Ивана Купала собирали цветы для гадания – богатки. Их клали под подушку: если бутон распустится – скоро замуж, если завянет – придется подождать.
Что нельзя делать в Иванов день
По поверью, на Ивана Купала просыпается нечистая сила – змеи, ведьмы, русалки, водяные, оборотни. Поэтому в ночь на 7 июля нельзя спать.
Также считается, что в праздник нельзя ничего отдавать, продавать и одалживать, иначе семья может обеднеть.
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