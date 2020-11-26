Иоанн Златоуст: что категорически нельзя делать 26 ноября

В четверг, 26 ноября, православная церковь почитает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

В народе праздник известен как Златоуст, или Иван Златоуст. К этому дню обычно завершались все работы в поле, люди готовились к сильным морозам. Подробнее о традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст почитается как один из основателей Константинопольского патриархата и один из трех Вселенских святителей и учителей, вместе с Григорием Богословом и Василием Великим. Жил он в 4-5 веках.

Родился Иоанн Златоуст в Антиохии в семье чиновника. Отец его умер вскоре после рождения сына, а мать не стала более выходить замуж и посвятила себя воспитанию ребенка. Иоанн получил хорошее образование; в раннем возрасте он стал изучать Священное Писание, после чего решил принять христианство.

Иоанн Златоуст жил он в 4-5 веках Wikipedia

Когда святой стал иноком, его посчитали достойным кандидатом для занятия должности епископа, но Златоуст уклонился от сана и ушел в пустыню, где проводил время в уединении и молитве. Последующие несколько лет святитель посвятил написанию богословских книг, а в 386 году был рукоположен в пресвитеры, после чего стал проповедовать Слово Божье народу.

Иоанн оказался талантливым проповедником и блестящим оратором, за что от своей паствы получил прозвище Златоуст. В течение двадцати лет святитель проповедовал в храме, занимался написанием учений, бесед, похвал, а в 397 году был назначен архиепископом Константинопольским. Последние годы жизни святого прошли в изгнании из-за обличения распущенности императорского двора. Последними словами Иоанна Златоуста были "Слава Богу за всё!". Он умер 14 сентября 407 года.

Традиции в день Иоанна Златоуста

Святителю Иоанну Златоусту принято молиться о справедливом суде над мошенниками и взяточниками. Также святого просят о помощи в учебе, исцелении дефектов речи, избавлении от депрессии и переживаний.

После посещения храма в этот день в старину начинали лепить вареники. Считалось, что чем больше налепить, тем успешнее будет следующий год.

Отправиться в дальнюю дорогу в день Иоанна Златоуста считалось хорошей приметой: в народе говорили, что путешествие будет удачным.

26 ноября следили за приметами, чтобы предсказать погоду на будущее Pixabay

Что нельзя делать 26 ноября

Ругаться, злиться, ссориться, сквернословить – "иначе Бог молитв не услышит".

Приметы на 26 ноября

Деревья покрылись инеем, идут осадки – будет урожайный год.

Зайцы убегают из леса – будет стужа.

Снег падает крупными хлопьями – будет легкий мороз.

Каркают вороны – к оттепели.

Млечный путь хорошо виден – к стуже.

Звезды ярко светят на небе – к снегопаду и похолоданию.

Молитва Иоанну Златоусту

Святой Иоанн, одари нас вразумлением, чтобы распознавать истину. Чтобы знания наши вели нас вперед и облегчали жизнь всех тех, кто нуждается в нашей и твоей помощи. Помоги страдающим избавиться от груза душевного и помыслов недобрых, подари им исцеление, дабы жизнь их стала легкой. Аминь. *** О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября 2020 года в США отмечается День благодарения – один из любимых национальных праздников в этой стране.