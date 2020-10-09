Иоанн Богослов 9 октября: что обязательно нужно сделать в праздник
В пятницу, 9 октября, православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, самого верного из учеников Иисуса Христа.
Так, в этот день верующие вспоминают преставление святого. В народе праздник известен как Богослов, Иван-путник, Шептун покровный. Подробнее о традициях, истории, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Кто такой Иоанн Богослов
Апостол Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Иисуса Христа, а также автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета.
За свою жертвенную любовь и девственную чистоту Иоанн Богослов был особенно любим Спасителем. Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня.
Вместе с Девой Марией святой плакал у подножия Креста, на котором был распят Иисус. Там же он услышал, как Спаситель назвал его сыном Пресвятой Богородицы. Поэтому после воскресения Иисуса Христа Иоанн заботился о Божией Матери до самого ее Успения.
Традиции на Иоанна Богослова: что нужно сделать
В народе Иоанн Богослов считался покровителем путешественников. Ему молились, отправляясь в дальнюю дорогу. Также святой считается наставником иконного дела. По преданию, он сделал искусного иконописца из простого пастуха гусей.
К этому дню обычно заканчивался сев озимых. В народном календаре 9 октября – начало осеннего сезона свадеб. Основные гулянья начинались на Покров, поэтому день Ивана Богослова называли Шептуном покровным.
Приметы на 9 октября
На Иоанна Богослова выпал первый снег – зима придет на Михайлов день (21 ноября).
Дождь со снегом – в январе трижды случится оттепель.
9 октября тепло и солнечно – следующий июнь будет дождливым и холодным.
Розовый закат – к ветрам.
Дождь на Иванов день будет лить три недели.
Грачи улетели – скоро снег выпадет.
Сильный листопад – к похолоданию и скорой зиме.
Что нельзя делать в праздник
Сквернословить, ругаться, спорить, злиться, лицемерить, завидовать, ревновать – дурные слова и помыслы, согласно примете, грозят чередой неудач.
Надевать старую или неудобную обувь – суеверие гласит, что жизненный путь будет тяжелым и тернистым.
Начинать новые дела.
Лениться.
Суеверные люди опасаются есть лук и чеснок – чтобы чирьи не появились.
Молитва Иоанну Богослову
О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях в Покровскую родительскую субботу, которая в 2020 году приходится на 10 октября: как молиться и что нельзя делать.