Именины Александра: красивые поздравления с Днем ангела

Алина Мельник Праздники 05:05, 9.04.2020

Согласно православному календарю на 2020 год 9 апреля отмечается День ангела Александра.

К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео и поздравления в стихах и прозе с именинами Саши.

С Днем ангела Александра: поздравления
listivki.olkol.com

Поздравления в День ангела Александра: стихи и проза

Именины – это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несет тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть все тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твердой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Санек, судьба сполна.

***

С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com

Саша, дорогой, в твой День ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

С Днем ангела Александра: открытки

С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru

Именины Александра: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будет Лазарева суббота 2020 и что нельзя делать в этот большой праздник.

По материалам: facedobra.com, pozdravik.ru, pozdravok.ru.

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