Именины Александра: красивые поздравления с Днем ангела

Согласно православному календарю на 2020 год 9 апреля отмечается День ангела Александра.
К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео и поздравления в стихах и прозе с именинами Саши.
С Днем ангела Александра: поздравления
listivki.olkol.com
Поздравления в День ангела Александра: стихи и проза
Именины – это славный праздник,
К тебе ангел спускается с небес,
Несет тебе удачу, счастье, радость,
Оберегает от неудач и бед.
Пусть все тобой задуманное сбывается,
Пускай успех всегда улыбается,
Пусть будет твердой почва под ногами всегда,
Пусть наградит тебя, Санек, судьба сполна.
***
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!
***
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
Саша, дорогой, в твой День ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.
С Днем ангела Александра: открытки
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
listivki.olkol.com
С Днем ангела Александра: открытки
otkritkiok.ru
Именины Александра: видео с поздравлениями
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По материалам: facedobra.com, pozdravik.ru, pozdravok.ru.
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