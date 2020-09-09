Именины 9 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 9 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Дмитрий, Иоанн, Мефодий, Михаил, Никон, Осия, Пимен, Савва, Степан, а также женщины по имени Анфиса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 9 сентября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Владимир – славянское имя, трактуется как "владеющий миром".

Дмитрий – имя греческого происхождения. Трактуется как "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия).

Иоанн (Иван) – имя древнееврейского происхождения. Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Мефодий – имя греческого происхождения, переводится как "методичный, упорядоченный".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Никон – имя греческого происхождения. Значение имени – "побеждающий".

Осия – имя еврейского происхождения, означает "помощь, спасение".

Пимен – имя греческого происхождения. Значение имени – "пастырь".

Савва – в переводе с древнеарамейского означает "старик, старец, мудрец".

Степан – в переводе с древнегреческого "стефанос" означает "венок", "корона".

Именины 9 сентября: женские имена

Анфиса – греческое имя, образованное от "анфос" – "цветок".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как носить тканевую маску: в МОЗ дали советы родителям школьников.