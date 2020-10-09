Именины 9 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 9 октября отмечают мужчины с именами Владимир, Ефрем, Иван, Тихон. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 9 октября: мужские имена

Владимир – имя древнерусского происхождения. Трактуется как "владеющий миром".

Ефрем – имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает "плодовитый".

Иван – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Тихон – имя в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай".

Именины 9 октября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 9 октября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

Ранее OBOZREVATEL назвал базовый гардероб на осень 2020: какие вещи в моде.