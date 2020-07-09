Именины 9 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
9 июля в церковном календаре представлены только мужские имена. Иллюстративное фото / FREE IMAGES
День ангела 9 июля отмечают мужчины с именами Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Тихон, Павел, Ян. Женские имена сегодня в православном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя дать ребенку, рожденному в этот день, как назвать при крещении и кого поздравляют с именинами.
Именины 9 июля: мужские имена
Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".
Егор – древнерусский вариант имени Георгий.
Давид – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "любимый", "любимец".
Денис, Дионисий – происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".
Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый жребий" или "удача".
Павел – имя латинского происхождения, образовано от paulus – "малый", "небольшой".
Ян – славянский вариант имени Иоанн.
Именины 9 июля: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 9 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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