Именины 9 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

9 июля в церковном календаре представлены только мужские имена. Иллюстративное фото / FREE IMAGES

День ангела 9 июля отмечают мужчины с именами Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Тихон, Павел, Ян. Женские имена сегодня в православном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя дать ребенку, рожденному в этот день, как назвать при крещении и кого поздравляют с именинами.

Именины 9 июля: мужские имена

Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".

Егор – древнерусский вариант имени Георгий.

Давид – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "любимый", "любимец".

Денис, Дионисий – происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".

Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый жребий" или "удача".

Павел – имя латинского происхождения, образовано от paulus – "малый", "небольшой".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 9 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 9 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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